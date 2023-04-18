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FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia rekorlara çok yakın! Atacağı her golde...

Fenerbahçe'nin Ekvatorlu golcüsü Enner Valencia şu ana dek attığı 27 golle krallıkta zirvede. Bu sezon toplamda 31 gol atan golcü oyuncu, bundan sonra atacağı her golde bir rekor kırmış olacak. İşte haberin ayrıntıları... | Fb spor haberi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2023 Salı 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia rekorlara çok yakın! Atacağı her golde...

Fenerbahçe'nin süper yıldızı Enner Valencia durmuyor. Ekvadorlu futbolcu son olarak Ankaragücü karşılaşmasında fileleri havalandırmayı başardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia rekorlara çok yakın! Atacağı her golde...

33 yaşındaki oyuncu bir anda birçok rekorun eşiğine geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia rekorlara çok yakın! Atacağı her golde...

1 GOL ATARSA: EFSANE ALEX'I YAKALAYACAK

Kulübün efsanesi Alex de Souza bir sezonda 28 gol kaydetmişti. 27 gollü Valencia bir kez daha ağları sarsarsa Alex'in en skorer yabancı unvanına ortak olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia rekorlara çok yakın! Atacağı her golde...

2 GOL ATARSA: KOCAMAN'I EGALE ETMIŞ OLACAK

İki gol bulması durumunda ise bu defa da Aykut Kocaman'ın rekorunu yakalayacak. Kocaman, lig tarihinde Fenerbahçe adına 29 gol kaydederek en skorer isim konumunda.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia rekorlara çok yakın! Atacağı her golde...

Enner Valencia'nın tüm kulvarlarda 31 golü bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia rekorlara çok yakın! Atacağı her golde...

TARİH YAZACAK

Fenerbahçe adına bir sezonda en fazla gol atan oyuncular 32 defa fileleri havalandıran Tanju Çolak ile Aykut Kocaman. 2 gol attığı taktirde bu rekoru da eline geçirecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia rekorlara çok yakın! Atacağı her golde...

33 yaşındaki yıldızın önünde Süper Lig tarihinin en golcü yabancı futbolcusu olma şansı da bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia rekorlara çok yakın! Atacağı her golde...

Mbaye Diagne ligde bir sezonda 30 gol kaydetmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia rekorlara çok yakın! Atacağı her golde...

3 GOL ATARSA: EN GOLCÜ YABANCI UNVANINI ALACAK

Valencia ligde kalan maçlarda 4 gol daha atarsa bu rekorun da sahibi olarak tarihe geçecek.

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