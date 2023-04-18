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Nef’te kupa kaldırabiliriz

Altay Bayındır’ın sakatlığında kaleye geçen İrfan Can Eğribayat açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2023 Salı 06:50
Nef’te kupa kaldırabiliriz

Altay Bayındır'ın sakatlığında kaleye geçen İrfan Can Eğribayat açıklamalarda bulundu. Başarılı eldiven "Jorge Jesus şampiyonluğa bizden çok inanıyor. 7'de 7 yaparsak Galatasaray'ın puan kaybedebileceğini düşünüyorum. Ligin son maçı da Nef Stadı'nda rakibimizle. Belki onları orada yenip şampiyonluk kutlayabiliriz. Bu bizim hayallerimizde olan bir durum" ifadelerini kullandı.

Formanın geleceğini biliyordum

İrfan Can: "Çok heyecanlıyım. Çok büyük bir takımın kalesini koruma fırsatı geldi. 8.5 ay boyunca bekledim. Altay'ın sakatlanmasına üzüldüm ama bu bir şans. İyi değerlendirmek istiyorum. Belki de benim performansımla şampiyonluk gelecek. Umarım F.Bahçe sezon sonunda bonservisimi alır"

Jesus bana 'Hemen kilo ver' dedi

İrfan Can: "Jesus futbola bakış açımı değiştirdi. Biraz rahat takılan bir insandım. Göztepe'de son 2 ay top oynamamıştım. Kilo almıştım. Performansım da düşmüştü. Jesus 'Çok acil kilo vermelisin' dedi. 1.5 ayda 10-11 kilo verdim. A.Gücü maçından sonra Jesus bana güvenini açıkladı"

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