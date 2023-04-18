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Fenerbahçe'den Miha Zajc açıklaması! Sakatlığı...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de üst üste sakatlıklar yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde son olarak Miha Zajc, Ankaragücü ile oynanan mücadelede sol uyluk adalesinde sorun yaşadı. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada Sloven oyuncunun sakatlığı hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2023 Salı 11:44 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2023 Salı 11:53
Fenerbahçe'den Miha Zajc açıklaması! Sakatlığı...

Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nü konuk ettiği mücadelede sakatlanan Miha Zajc'ın son durumu belli oldu. Sarı-lacivertlilerin resmi hesabından yapılan paylaşımda, Sloven oyuncu hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Futbolcumuz Miha Zajc'ın MKE Ankaragücü ile oynadığımız maçta yaşadığı sakatlık sonrası Altunizade Hastanesinde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir.

Sol uyluk adduktor kas grubunda yırtık ve kanama alanı tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

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