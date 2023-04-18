Fenerbahçe'den Miha Zajc açıklaması! Sakatlığı...

Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nü konuk ettiği mücadelede sakatlanan Miha Zajc'ın son durumu belli oldu. Sarı-lacivertlilerin resmi hesabından yapılan paylaşımda, Sloven oyuncu hakkında bilgilendirmede bulunuldu.



Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Futbolcumuz Miha Zajc'ın MKE Ankaragücü ile oynadığımız maçta yaşadığı sakatlık sonrası Altunizade Hastanesinde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir.



Sol uyluk adduktor kas grubunda yırtık ve kanama alanı tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.