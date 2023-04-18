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Fenerbahçe istiyordu Milan kapıyor! Transferde dev çalım

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de transfer şoku yaşanıyor. Gelecek sezonun kadro yapılanma çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, hücum hattı için gözünü İngiltere Premier Lig'e çevirmişti. Manchester United'ın yıldızını listeye alan sarı-lacivertlilere kötü haber geldi. İtalyan devi Milan, transferde devreye girdi. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2023 Salı 14:04
BURAK ŞENTÜRK
Fenerbahçe istiyordu Milan kapıyor! Transferde dev çalım

Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun kadro planlaması için şimdiden harekete geçildi.

Fenerbahçe istiyordu Milan kapıyor! Transferde dev çalım

Son olarak Ankaragücü'nü 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler iddiasını korudu.

Fenerbahçe istiyordu Milan kapıyor! Transferde dev çalım

Lider Galatasaray ile 6 puanlık fark bulunan Kanarya'da hedef, tüm maçlarını kazanıp rakibinin kayıplarını beklemek.

Fenerbahçe istiyordu Milan kapıyor! Transferde dev çalım

Teknik direktör Jorge Jesus'a da teklifini ileten Fenerbahçe yönetimi beklemeye geçti.

Fenerbahçe istiyordu Milan kapıyor! Transferde dev çalım

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Portekizli çalıştırıcı kararını sezon sonunda verecek.

Fenerbahçe istiyordu Milan kapıyor! Transferde dev çalım

Mevcut yönetimle çalışmaya sıcak bakan deneyimli hocanın yeni kontrata imza atması bekleniyor.

Fenerbahçe istiyordu Milan kapıyor! Transferde dev çalım

Jesus ile sözleşme yenileyecek olan Kanarya'da yapılacak takviyeler büyük önem taşıyor.

Fenerbahçe istiyordu Milan kapıyor! Transferde dev çalım

Fenerbahçe'de özellikle yeni sezonda hücum hattında büyük değişiklik yaşanacak.

Fenerbahçe istiyordu Milan kapıyor! Transferde dev çalım

Santrfor arayışlarında olan Kanarya, bir süredir İngiliz devi Manchester United'da forma giyen Mason Greenwood'a ilgi gösteriyor.

Fenerbahçe istiyordu Milan kapıyor! Transferde dev çalım

Ocak ayında da yıldız futbolcu için yoklamalarda bulunan sarı-lacivertliler, beklediği geri dönüşü alamadı.

Fenerbahçe istiyordu Milan kapıyor! Transferde dev çalım

Fenerbahçe'nin listesinde olmaya devam eden Greenwood hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe istiyordu Milan kapıyor! Transferde dev çalım

MILAN'DAN GREENWOOD'A KANCA!
Kanarya'nın transfer gözdesi konumundaki yıldız oyuncuya İtalya'dan talip çıktı.

Fenerbahçe istiyordu Milan kapıyor! Transferde dev çalım

İtalyan basınında yer alan habere göre; Çizme ekibi, yaz transfer sezonunda Greenwood'u kadrosuna katmak için Manchester United'a teklif yapacak.

Fenerbahçe istiyordu Milan kapıyor! Transferde dev çalım

İngiliz devinin henüz Greenwood'un geleceğiyle ilgili bir karar vermediğinin altı çizildi.

Fenerbahçe istiyordu Milan kapıyor! Transferde dev çalım

21 yaşındaki futbolcunun, Manchester United ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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