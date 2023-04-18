Fenerbahçe istiyordu Milan kapıyor! Transferde dev çalım

Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun kadro planlaması için şimdiden harekete geçildi.
Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun kadro planlaması için şimdiden harekete geçildi.
Son olarak Ankaragücü'nü 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler iddiasını korudu.
Lider Galatasaray ile 6 puanlık fark bulunan Kanarya'da hedef, tüm maçlarını kazanıp rakibinin kayıplarını beklemek.
Teknik direktör Jorge Jesus'a da teklifini ileten Fenerbahçe yönetimi beklemeye geçti.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Portekizli çalıştırıcı kararını sezon sonunda verecek.
Mevcut yönetimle çalışmaya sıcak bakan deneyimli hocanın yeni kontrata imza atması bekleniyor.
Jesus ile sözleşme yenileyecek olan Kanarya'da yapılacak takviyeler büyük önem taşıyor.
Fenerbahçe'de özellikle yeni sezonda hücum hattında büyük değişiklik yaşanacak.
Santrfor arayışlarında olan Kanarya, bir süredir İngiliz devi Manchester United'da forma giyen Mason Greenwood'a ilgi gösteriyor.
Ocak ayında da yıldız futbolcu için yoklamalarda bulunan sarı-lacivertliler, beklediği geri dönüşü alamadı.
Fenerbahçe'nin listesinde olmaya devam eden Greenwood hakkında flaş bir gelişme yaşandı.
MILAN'DAN GREENWOOD'A KANCA!
Kanarya'nın transfer gözdesi konumundaki yıldız oyuncuya İtalya'dan talip çıktı.
İtalyan basınında yer alan habere göre; Çizme ekibi, yaz transfer sezonunda Greenwood'u kadrosuna katmak için Manchester United'a teklif yapacak.
İngiliz devinin henüz Greenwood'un geleceğiyle ilgili bir karar vermediğinin altı çizildi.
21 yaşındaki futbolcunun, Manchester United ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.