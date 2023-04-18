Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan Arda Güler kararı!

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan Arda Güler kararı!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Arda Güler, son olarak Ankaragücü maçında performansıyla ön plana çıktı. Özellikle ilk yarıda tek başına bir resital sunan genç oyuncu, izleyenleri kendine hayran bıraktı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, Arda Güler hakkındaki kararını verdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2023 Salı 10:41
FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan Arda Güler kararı!

Spor Toto Süper Lig'de 2. sırada yer alan Fenerbahçe, kalan maçlarını kazanarak şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan Arda Güler kararı!

Sarı lacivertliler ligde Galatasaray'ın 6 puan gerisinde yer alıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan Arda Güler kararı!

Kanarya şu ana kadar 27 maçta 19 galibiyet elde etti.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan Arda Güler kararı!

Ayrıca 3 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan Arda Güler kararı!

Jesus'un öğrencileri çıktığı müsabakalarda 60 puan topladı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan Arda Güler kararı!

JESUS'TAN FLAŞ KADRO KARARI!

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, ligde kalan maçlar için radikal kararlar aldı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan Arda Güler kararı!

Portekizli hocanın son dönemde yaptığı tercihler yoğun tepki toplamıştı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan Arda Güler kararı!

68 yaşındaki çalıştırıcının, özellikle Arda Güler'i bazı maçlarda ilk 11'de oynatmaması eleştiri konusu olmuştu.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan Arda Güler kararı!

Jesus son oynanan Ankaragücü mücadelesinde ise Arda Güler'i 11'de kullamıştı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan Arda Güler kararı!

Jesus, genç yıldızı 78 dakika sahada tutmuştu.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan Arda Güler kararı!

18 yaşındaki futbolcunun takımın liderliğini üstlenmesi ve oyunu mest etti.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan Arda Güler kararı!

Jesus sezonun kalan bölümünde genç yıldızı sürekli olarak 11'de sahaya sürmeyi planlıyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Transfer bombası! Beşiktaş mı F.Bahçe mi?
Usta yazardan flaş sözler! "Uyan Jesus uyan"
KAMU İŞÇİSİ ZAM ORANI SON DAKİKA | TÜRK-İŞ AÇIKLADI
2023 bu yılki Ramazan fitresi ne kadar Diyanet?
TOKİ 500 TL ne zaman, nasıl iade edilecek?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Transfer bombası! Beşiktaş mı F.Bahçe mi? Transfer bombası! Beşiktaş mı F.Bahçe mi? 10:30
Alanyaspor-Galatasaray maçı saat kaçta? Alanyaspor-Galatasaray maçı saat kaçta? 10:03
Kararını verdi! G.Saray'a geliyor mu? Kararını verdi! G.Saray'a geliyor mu? 09:57
N'Koudou şoku yaşadı! "Sabote mi ediyor?" N'Koudou şoku yaşadı! "Sabote mi ediyor?" 09:48
G.Saray'a Morutan piyangosu! Kasaya dev rakam G.Saray'a Morutan piyangosu! Kasaya dev rakam 09:41
Mahkemede şok sözler! Dani Alves itiraf etti Mahkemede şok sözler! Dani Alves itiraf etti 09:15
Daha Eski
Usta yazardan flaş sözler! "Uyan Jesus uyan" Usta yazardan flaş sözler! "Uyan Jesus uyan" 09:03
Fırtına'nın yeni hocası Nenad Bjelica İstanbul'a geldi! Fırtına'nın yeni hocası Nenad Bjelica İstanbul'a geldi! 01:05
Filede dev eşleşme Filede dev eşleşme 01:02
Başkentte sessizlik Başkentte sessizlik 01:00
Rize tam gaz Rize tam gaz 00:59
A. Efes Beşiktaş'ı rahat geçti! A. Efes Beşiktaş'ı rahat geçti! 00:43