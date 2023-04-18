FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan Arda Güler kararı!

Spor Toto Süper Lig'de 2. sırada yer alan Fenerbahçe, kalan maçlarını kazanarak şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor.
Sarı lacivertliler ligde Galatasaray'ın 6 puan gerisinde yer alıyor.
Kanarya şu ana kadar 27 maçta 19 galibiyet elde etti.
Spor Toto Süper Lig'de 2. sırada yer alan Fenerbahçe, kalan maçlarını kazanarak şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor.
Sarı lacivertliler ligde Galatasaray'ın 6 puan gerisinde yer alıyor.
Kanarya şu ana kadar 27 maçta 19 galibiyet elde etti.
Ayrıca 3 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı.
Jesus'un öğrencileri çıktığı müsabakalarda 60 puan topladı.
JESUS'TAN FLAŞ KADRO KARARI!
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, ligde kalan maçlar için radikal kararlar aldı.
Portekizli hocanın son dönemde yaptığı tercihler yoğun tepki toplamıştı.
68 yaşındaki çalıştırıcının, özellikle Arda Güler'i bazı maçlarda ilk 11'de oynatmaması eleştiri konusu olmuştu.
Jesus son oynanan Ankaragücü mücadelesinde ise Arda Güler'i 11'de kullamıştı.
Jesus, genç yıldızı 78 dakika sahada tutmuştu.
18 yaşındaki futbolcunun takımın liderliğini üstlenmesi ve oyunu mest etti.
Jesus sezonun kalan bölümünde genç yıldızı sürekli olarak 11'de sahaya sürmeyi planlıyor.
Arda Güler antrenmanların da en çok çalışan isimlerinden biri.