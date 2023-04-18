Dikkatli olun

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Ankaragücü maçındaki geri dönüş sonrasında Jorge Jesus öğrencilerine uyarı yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2023 Salı 06:50
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Kanarya ligin kritik bölümünde Ankaragücü karşısında 81. dakikada yenik duruma düşmesine rağmen maçı çevirmeyi başarmıştı.

Teknik direktör Jorge Jesus, galibiyet nedeniyle oyuncularını kutlarken, uyarılarda da bulundu. Deneyimli çalıştırıcı "Başakşehir maçı çok önemli. Bizim hata lüksümüz yok. Rakibimiz mutlaka puan kaybedecek. Bunun için her maçı kazanmamız gerekiyor. Artık hata istemiyorum" ifadelerini kullandı. Sarı-lacivertli futbolcular da galibiyet yemini ettiler. Jesus'un Başakşehir karşısında kazanan 11'i bozmayı düşünmediği belirtildi. Jayden Oosterwolde ve Michy Batshuayi'nin Başakşehir deplasmanında geniş kadroya girmeleri bekleniyor.

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