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Altay'dan kötü haber

Bel fıtığı ağrıları iyice artan başarılı eldiven, dün acil olarak bıçak altına yattı Bu haberle birlikte sezonun kalanında kaleyi İrfan Can Eğribayat koruyacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2023 Salı 06:50
Altay'dan kötü haber

Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda Galatasaray'ı adım adım takip ederken kaleci Altay Bayındır'dan gelen haber camiayı üzdü.

Sarı-lacivertliler'in son olarak Ankaragücü ile karşılaştığı mücadelede 25 yaşındaki eldiven bel ağrıları sebebiyle forma giyememişti. Yerine İrfan Can Eğribayat oynamıştı. Kanarya dün resmi sitesinden yaptığı açıklamada bel fıtığı rahatsızlığı ve son dönemde artan ağrıları nedeniyle Altay'ın operasyon geçirdiğini açıkladı. Sarı-lacivertliler, "Kaptanımız başarılı bir bel fıtığı operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" açıklamasını yaptı. Kalan maçlarda kaleyi İrfan Can koruyacak.

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