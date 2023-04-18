Altay'dan kötü haber

Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda Galatasaray'ı adım adım takip ederken kaleci Altay Bayındır'dan gelen haber camiayı üzdü.

Sarı-lacivertliler'in son olarak Ankaragücü ile karşılaştığı mücadelede 25 yaşındaki eldiven bel ağrıları sebebiyle forma giyememişti. Yerine İrfan Can Eğribayat oynamıştı. Kanarya dün resmi sitesinden yaptığı açıklamada bel fıtığı rahatsızlığı ve son dönemde artan ağrıları nedeniyle Altay'ın operasyon geçirdiğini açıkladı. Sarı-lacivertliler, "Kaptanımız başarılı bir bel fıtığı operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" açıklamasını yaptı. Kalan maçlarda kaleyi İrfan Can koruyacak.