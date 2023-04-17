Yine vasatı aşamadı

Fenerbahçe'nin Ankaragücü karşısında aldığı büyük zaferin aksayan yönlerinden biri Serdar Dursun oldu. Teknik direktör Jorge Jesus tecrübeli forvet oyuncusuna yine 11'de şans verdi. Ancak istediğini alamayınca yine kenara aldı. Portekizli hoca, Serdar Dursun'u Karagümrük deplasmanında da yine devre arasında kenara çekmişti.
Fenerbahçe'nin Ankaragücü karşısında aldığı büyük zaferin aksayan yönlerinden biri Serdar Dursun oldu. Teknik direktör Jorge Jesus tecrübeli forvet oyuncusuna yine 11'de şans verdi. Ancak istediğini alamayınca yine kenara aldı. Portekizli hoca, Serdar Dursun'u Karagümrük deplasmanında da yine devre arasında kenara çekmişti.