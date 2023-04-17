Haberler Fenerbahçe Yine vasatı aşamadı

Yine vasatı aşamadı

Fenerbahçe'nin Ankaragücü karşısında aldığı büyük zaferin aksayan yönlerinden biri Serdar Dursun oldu. Teknik direktör Jorge Jesus tecrübeli forvet oyuncusuna yine 11'de şans verdi. Ancak istediğini alamayınca yine kenara aldı. Portekizli hoca, Serdar Dursun'u Karagümrük deplasmanında da yine devre arasında kenara çekmişti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2023 Pazartesi 06:50
Yine vasatı aşamadı
Fenerbahçe'nin Ankaragücü karşısında aldığı büyük zaferin aksayan yönlerinden biri Serdar Dursun oldu. Teknik direktör Jorge Jesus tecrübeli forvet oyuncusuna yine 11'de şans verdi. Ancak istediğini alamayınca yine kenara aldı. Portekizli hoca, Serdar Dursun'u Karagümrük deplasmanında da yine devre arasında kenara çekmişti.
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