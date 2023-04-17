Fenerbahçeli İrfan Can Eğribayat açıklamalarda bulundu

Altay Bayındır'ın sakatlığının ardından kaleyi devralan Fenerbahçe'nin genç kalecisi İrfan Can Eğribayat, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İrfan Can, Jesus'la olan diyaloğunu da anlattı.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT'IN SÖZLERİNDEN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE:

Kardeşim Altay'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şanssız bir sakatlık yaşadı. Hayırlısı olsun hakkımızda.

"BU BENİM İÇİN BİR ŞANS"

Çok heyecanlıyım. Çok büyük bir takımın kalesini koruma fırsatı geldi. Böyle bir anı bekliyordum. 8.5 ay boyunca hep bekledim. Kalecilere hep böyle fırsatlar geliyor. Sakatlanmasını istemeyiz Altay'ın ama bu bir şans. İyi değerlendirmek istiyorum. İnşallah takım olarak başarılı olabiliriz.

"F.BAHÇE'DE KALMAK İSTİYORUM"

Fenerbahçe'de uzun yıllar oynamak için geldim. Satın alma opsiyonum var. Kalmak isterim. Kulüpler anlaşırsa, kalmaktan çok mutlu olurum.

"JESUS BANA 'KİLO VERMELİSİN' DEDİ"

Göztepe'deki son dönemimde takımdan uzun süre ayrı kalmıştım. Fazla kilolarım vardı. Jorge Jesus ile ilk toplantımızda bana kilo vermem gerektiğini söyledi. Fenerbahçe bana çok yardımcı oldu. Geçmişte gösterdiğim performans beni buraya getirdi.