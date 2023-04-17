Fenerbahçe'den taraftarı coşturacak transfer! Gelecek hafta...

3 YILLIK BİR KONTRAT BEKLENTİSİ VAR

Sağ açık, sol açık ve forvet arkasında forma giyebilen 30 yaşındaki futbolcu, bundan sonra imza atacağı takımdan en az 3 yıllık bir kontrat istiyor. Moura'nın hedefi kariyerine Avrupa'da devam edebilmek.