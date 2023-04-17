Fenerbahçe'den taraftarı coşturacak transfer! Gelecek hafta...

Portekizli teknik adam Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'in son haftasında Ankaragücü'nü son dakikalarda Miguel Crespo ile bulduğu golle 2-1 mağlup etti.
Portekizli teknik adam Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'in son haftasında Ankaragücü'nü son dakikalarda Miguel Crespo ile bulduğu golle 2-1 mağlup etti.
Kanarya, hücum hattına takviye yaparak gelecek sezon daha güçlü bir kadro ile mücadele etmek istiyor.
MOURA İÇİN GÖRÜŞMELER SIKLAŞTIRILDI
Futbol kariyerine İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da devam eden Brezilyalı futbolcu Lucas Moura için Fenerbahçe devrede.
Takvim'in haberine göre; Sarı-Lacivertliler, bu transferi gerçekleştirebilmek için Moura cephesiyle temaslarını sıklaştırdı.
GELECEK HAFTA MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLECEK
Sezon sonunda Tottenham ile kontratı bitecek futbolcu için Fenerbahçe yönetimi planını yaptı.
Buna göre; önümüzeki hafta futbolcunun menajeriyle masaya oturulacak ve futbolcu için düşünülen planlama anlatılacak.
3 YILLIK BİR KONTRAT BEKLENTİSİ VAR
Sağ açık, sol açık ve forvet arkasında forma giyebilen 30 yaşındaki futbolcu, bundan sonra imza atacağı takımdan en az 3 yıllık bir kontrat istiyor. Moura'nın hedefi kariyerine Avrupa'da devam edebilmek.
5 MİLYON EURO İSTEĞİ
Yakın dönemde adı Sao Paulo ile de anılan Lucas Moura, yüksek maliyeti nedeniyle eski kulübüne gidememişti. Futbolcunun yıllık beklentisinin 5 milyon euro civarında olduğu biliniyor. Fenerbahçe ile Moura cephesi arasında pazarlıklar yapılacak.
BREZİLYA'DA FENOMEN OLDU
Tam adı Lucas Rodrigues Moura da Silva olan Sambacı, kariyerine Juventus-SP altyapısında başladı. Daha sonra Corintians ve Sao Paulo altyapılarında oynayan Moura, 2010-2012 arasında formasını terlettiği Sao Paulo A Takımı'nda 74 maçta 19 gole imza attı.
PSG DÖNEMİ
Fransız devi PSG'nin ilgisini çeken Brezilyalı yıldız, 2013'te 4.5 yıllık el sıkıştığı Ligue 1 ekibine yaklaşık 40 milyon euro bonservis bedeli karşılığında katıldı.
PSG'de 229 maçta 46 gol 48 asistlik performans sergileyen Moura, Tottenham'da ise 218 karşılaşmada 38 gol 27 asist üretti.
35 kez Brezilya Milli Takımı'nın formasını giyip 4 gol kaydeden Moura, son yıllarda kariyerinde düşüşe geçti.
MARKET DEĞERİ DÜŞTÜ
2019 yılında 40 milyon euro değer biçilen futbolcunun şu andaki market değeri ise 9 milyon euro civarında.
Bu sezon Tottenham'da tüm kulvarlarda toplam 18 maça çıkan Lucas Moura, 500 dakika süre aldı ve takımına 2 gollük katkı verdi.
TARAFTARLAR İLGİ GÖSTERDİ
Fenerbahçe taraftarları, daha önce de Kanarya'nın gündemine gelen Brezilyalı futbolcuya sosyal medyadan transfer çağrısı yapmıştı.
Moura, Fenerbahçe'ye transferi halinde Sarı-Lacivertliler'in tarihindeki 25. Brezilyalı futbolcu olacak.