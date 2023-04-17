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Fenerbahçe'den taraftarı coşturacak transfer! Gelecek hafta...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi için çalışmaları hızlandı. Gelecek sezon yarışacağı tüm kulvarlarda başarılı sonuçlar elde edecek bir kadro kurmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, dünya yıldızı futbolcuyu takıma kazandırmak için düğmeye bastı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2023 Pazartesi 18:08
Fenerbahçe'den taraftarı coşturacak transfer! Gelecek hafta...

Takvim'in haberine göre; Sarı-Lacivertliler, bu transferi gerçekleştirebilmek için Moura cephesiyle temaslarını sıklaştırdı.

Fenerbahçe'den taraftarı coşturacak transfer! Gelecek hafta...

GELECEK HAFTA MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLECEK

Sezon sonunda Tottenham ile kontratı bitecek futbolcu için Fenerbahçe yönetimi planını yaptı.

Fenerbahçe'den taraftarı coşturacak transfer! Gelecek hafta...

Buna göre; önümüzeki hafta futbolcunun menajeriyle masaya oturulacak ve futbolcu için düşünülen planlama anlatılacak.

Fenerbahçe'den taraftarı coşturacak transfer! Gelecek hafta...

3 YILLIK BİR KONTRAT BEKLENTİSİ VAR

Sağ açık, sol açık ve forvet arkasında forma giyebilen 30 yaşındaki futbolcu, bundan sonra imza atacağı takımdan en az 3 yıllık bir kontrat istiyor. Moura'nın hedefi kariyerine Avrupa'da devam edebilmek.

Fenerbahçe'den taraftarı coşturacak transfer! Gelecek hafta...

5 MİLYON EURO İSTEĞİ

Yakın dönemde adı Sao Paulo ile de anılan Lucas Moura, yüksek maliyeti nedeniyle eski kulübüne gidememişti. Futbolcunun yıllık beklentisinin 5 milyon euro civarında olduğu biliniyor. Fenerbahçe ile Moura cephesi arasında pazarlıklar yapılacak.

Fenerbahçe'den taraftarı coşturacak transfer! Gelecek hafta...

BREZİLYA'DA FENOMEN OLDU

Tam adı Lucas Rodrigues Moura da Silva olan Sambacı, kariyerine Juventus-SP altyapısında başladı. Daha sonra Corintians ve Sao Paulo altyapılarında oynayan Moura, 2010-2012 arasında formasını terlettiği Sao Paulo A Takımı'nda 74 maçta 19 gole imza attı.

Fenerbahçe'den taraftarı coşturacak transfer! Gelecek hafta...

PSG DÖNEMİ

Fransız devi PSG'nin ilgisini çeken Brezilyalı yıldız, 2013'te 4.5 yıllık el sıkıştığı Ligue 1 ekibine yaklaşık 40 milyon euro bonservis bedeli karşılığında katıldı.

Fenerbahçe'den taraftarı coşturacak transfer! Gelecek hafta...

PSG'de 229 maçta 46 gol 48 asistlik performans sergileyen Moura, Tottenham'da ise 218 karşılaşmada 38 gol 27 asist üretti.

Fenerbahçe'den taraftarı coşturacak transfer! Gelecek hafta...

35 kez Brezilya Milli Takımı'nın formasını giyip 4 gol kaydeden Moura, son yıllarda kariyerinde düşüşe geçti.

Fenerbahçe'den taraftarı coşturacak transfer! Gelecek hafta...

MARKET DEĞERİ DÜŞTÜ

2019 yılında 40 milyon euro değer biçilen futbolcunun şu andaki market değeri ise 9 milyon euro civarında.

Fenerbahçe'den taraftarı coşturacak transfer! Gelecek hafta...

Bu sezon Tottenham'da tüm kulvarlarda toplam 18 maça çıkan Lucas Moura, 500 dakika süre aldı ve takımına 2 gollük katkı verdi.

Fenerbahçe'den taraftarı coşturacak transfer! Gelecek hafta...

TARAFTARLAR İLGİ GÖSTERDİ

Fenerbahçe taraftarları, daha önce de Kanarya'nın gündemine gelen Brezilyalı futbolcuya sosyal medyadan transfer çağrısı yapmıştı.

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