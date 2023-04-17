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Fenerbahçe'de Başakehir maçı hazırlıkları sürüyor! Luan Peres takımla birlikte çalıştı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir'e konuk olacak. Sarı lacivertliler, zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2023 Pazartesi 18:26 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2023 Pazartesi 18:44
Fenerbahçe'de Başakehir maçı hazırlıkları sürüyor! Luan Peres takımla birlikte çalıştı
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan Brezilyalı savunmacı Luan Peres, takımla birlikte çalıştı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında 19 Nisan Çarşamba günü Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertliler bu mücadelenin hazırlıklarını Samandıra'da bulunan Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirdi. Sahada koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Başakşehir maçının taktiksel çalışması gerçekleştirildi.

Genç futbolcu Arda Güler, izinli olduğu için günü dinlenerek geçirdi. MKE Ankaragücü maçında yaşadığı hafif sakatlık nedeniyle Miha Zajc için MR çekilecek ve durumu daha sonra netlik kazanacak. Uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Luan Peres, bugün itibarıyla takımla çalışmalara başladı. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı oyuncuyu antrenman öncesi alkışlarla karşıladı. Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi ve Joshua King, bireysel çalışmalaırını sürdürdü.

Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarına yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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