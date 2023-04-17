Fenerbahçe bitti demeden bitmez! Geri dönüşün kitabını yazdı

Süper Lig'de bu sezon Fenerbahçe maç sonları bir hayli heyecanlı geçiyor. Sarı-lacivertliler birçok maçta skor dezavantajı yaşamalarına rağmen bunu lehlerine çevirmeyi başardılar.
Süper Lig'de bu sezon Fenerbahçe maç sonları bir hayli heyecanlı geçiyor. Sarı-lacivertliler birçok maçta skor dezavantajı yaşamalarına rağmen bunu lehlerine çevirmeyi başardılar.
Kanarya yenik duruma düştüğü veya son bölümüne beraberlikle girdiği karşılaşmalardan tam 26 puan çıkardı. Jorge Jesus ve öğrencileri bu sayede Galatasaray'ın ensesinde şampiyonluk yarışını sürdürüyor.
Kanarya'nın pes etmeyen asi ruhu, birçok maçı bu şekilde çevirmesi kayıp bekleyen rakiplerinin de psikolojisini olumsuz etkiliyor.