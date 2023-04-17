Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe bitti demeden bitmez! Geri dönüşün kitabını yazdı

Fenerbahçe bitti demeden bitmez! Geri dönüşün kitabını yazdı

Pes etmek nedir bilmeyen Fenerbahçe için geri düşmek hiç sorun değil. Sarı-lacivertliler, A.Gücü maçında 81’de gol yemesine rağmen 3 puanı almayı başardı. Jorge Jesus ve öğrencileri bu sezon geri dönüşlerle tam 26 puan topladılar. Kanarya bu pes etmeyen tavırlarıyla şampiyonluğu kovalıyor. İşte o müthiş geri dönüşler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2023 Pazartesi 06:50
Fenerbahçe bitti demeden bitmez! Geri dönüşün kitabını yazdı

Süper Lig'de bu sezon Fenerbahçe maç sonları bir hayli heyecanlı geçiyor. Sarı-lacivertliler birçok maçta skor dezavantajı yaşamalarına rağmen bunu lehlerine çevirmeyi başardılar.

Fenerbahçe bitti demeden bitmez! Geri dönüşün kitabını yazdı

Kanarya yenik duruma düştüğü veya son bölümüne beraberlikle girdiği karşılaşmalardan tam 26 puan çıkardı. Jorge Jesus ve öğrencileri bu sayede Galatasaray'ın ensesinde şampiyonluk yarışını sürdürüyor.

Fenerbahçe bitti demeden bitmez! Geri dönüşün kitabını yazdı

Kanarya'nın pes etmeyen asi ruhu, birçok maçı bu şekilde çevirmesi kayıp bekleyen rakiplerinin de psikolojisini olumsuz etkiliyor.

Fenerbahçe bitti demeden bitmez! Geri dönüşün kitabını yazdı

JESUS KUTLADI
Sarı -lacivertliler bu sezon bir kez daha geri adım atmadılar. Ankaragücü karşısında hem de maçın 81. dakikasında yenik duruma düşmelerine rağmen pes etmediler.

Fenerbahçe bitti demeden bitmez! Geri dönüşün kitabını yazdı

Enner Valencia'nın penaltı golüyle skoru eşitlediler. Ardından da 90+6'da Miguel Crespo sahneye çıktı ve takımına maçı 2-1 kazandırdı. Mücadele sonunda teknik direktör Jorge Jesus oyuncularını tebrik etti.

Fenerbahçe bitti demeden bitmez! Geri dönüşün kitabını yazdı

Portekizli çalıştırıcı "Tribünlerden yeterince destek alamıyoruz. Buna rağmen konsantrasyonunuzu üst düzeyde tuttunuz ve harika bir galibiyet aldınız" dedi.

Fenerbahçe bitti demeden bitmez! Geri dönüşün kitabını yazdı

İŞTE O MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞLER

DAKIKA 73
F.Bahçe-Ümraniye: 2-3
MAÇ SONU:
F.BAHÇE-ÜMRANIYE: 3-3
(90+2 Berisha)

Fenerbahçe bitti demeden bitmez! Geri dönüşün kitabını yazdı

DAKIKA 83
F.Bahçe-K.Gümrük: 4-4
MAÇ SONU:
F.BAHÇE-K.GÜMRÜK: 5-4
(90+5 Batshuayi)

Fenerbahçe bitti demeden bitmez! Geri dönüşün kitabını yazdı

DAKIKA 14
Antalya-F.Bahçe: 1-0
MAÇ SONU:
ANTALYA-F.BAHÇE: 1-2
(55 ve 62 Batshuayi)

Fenerbahçe bitti demeden bitmez! Geri dönüşün kitabını yazdı

DAKIKA 55
G.Antep-F.Bahçe: 1-1
MAÇ SONU:
G.ANTEP-F.BAHÇE: 1-2
(90+1 Valencia)

Fenerbahçe bitti demeden bitmez! Geri dönüşün kitabını yazdı

DAKIKA 78
Ümraniye-F.Bahçe: 1-1
MAÇ SONU:
ÜMRANIYE-F.BAHÇE: 1-2
(88 Glumac kk)


Fenerbahçe bitti demeden bitmez! Geri dönüşün kitabını yazdı

DAKIKA 24
F.Bahçe-Kasımpaşa: 0-1
MAÇ SONU:
F.BAHÇE-KASIMPAŞA: 5-1
(37, 39, 52 ve 69 Valencia, 90+2 Batshuayi)

Fenerbahçe bitti demeden bitmez! Geri dönüşün kitabını yazdı

DAKIKA 84
Adana Demir-F.Bahçe: 1-0
MAÇ SONU:
A. DEMIR-F.BAHÇE: 1-1
(88 Valencia)

Fenerbahçe bitti demeden bitmez! Geri dönüşün kitabını yazdı

DAKİKA 4
Alanya-F.Bahçe: 1-0
MAÇ SONU:
ALANYA-F.BAHÇE: 1-3
(65 ve 85 Valencia, 90+2 Emre Mor)

Fenerbahçe bitti demeden bitmez! Geri dönüşün kitabını yazdı

DAKİKA 24
K.Gümrük-F.Bahçe: 1-0 MAÇ SONU:
K.GÜMRÜK-F.BAHÇE: 1-2
(51 Zajc, 78 Szalai)

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'de Altay için kritik karar!
Kadınlar EuroLeague'de şampiyon F.Bahçe!
2023 Kadir Gecesi mesajları resimli, dualı
TOKİ Avrupa Yakası sonuçları 17 Nisan
Son dakika deprem mi oldu 17 Nisan?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ahmet Çakar: Bayarslan’ın kötü maçı yok! Ahmet Çakar: Bayarslan’ın kötü maçı yok! 00:42
Paris'e Icardi çıkarması! Paris'e Icardi çıkarması! 00:42
Toroğlu'dan flaş derbi yorumu: Yazık oldu! Toroğlu'dan flaş derbi yorumu: Yazık oldu! 00:38
Cimbom'un yıldızına Alman devi talip! Cimbom'un yıldızına Alman devi talip! 00:33
Mert yetmedi! Mert yetmedi! 00:14
Futbol gribi! Futbol gribi! 00:13
Daha Eski
Yeni yönetim seriyi bitirdi Yeni yönetim seriyi bitirdi 00:12
Yokluğunu hissettiler! Yokluğunu hissettiler! 00:11
Karaismailoğlu kulübü ziyaret etti Karaismailoğlu kulübü ziyaret etti 00:10
Ghezzal döküldü Ghezzal döküldü 00:08
Mert’ten geçit yok Mert’ten geçit yok 00:07
Büyük destek Büyük destek 00:06