Arda mest etti

Jesus, Ankaragücü maçına Arda Güler ile başladı. 18 yaşındaki futbolcu sahada kaldığı 78 dakikada öyle bir futbol oynadı ki izleyenler parmaklarını ısırdı. Kanarya'nın Başkent ekibini devirdiği mücadeleyi Avrupa devlerinin scoutları da takip etti. Arda'nın genç yaşına rağmen takımın liderliğine soyunması, akıl dolu pasları, yerinde çalımları, şutları ve yeteneği yabancı scoutları kendisine hayran bıraktırdı. Sezon sonunda Napoli, Ajax, Borussia Dortmund başta olmak üzere birçok Avrupa kulübünün sarı-lacivertli kulübün kapısında kuyruk oluşturması bekleniyor. Fenerbahçe de Arda Güler'in satışından önemli bir girdi bekliyor.