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Alkışlar Crespo’ya

Son dönemde düzenli forma giyemeyen Miguel Crespo, Ankaragücü karşılaşmasının kahramanı oldu. Portekizli futbolcu, son bölümde oyuna dahil oldu ve uzatma bölümünde kaydettiği golle Fenerbahçe'ye 3 puanı getirdi. Tam 13 karşılaşma sonrasına gol kaydeden Crespo soyunma odasında alkışlarla karşılandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2023 Pazartesi 06:50
Alkışlar Crespo’ya
Son dönemde düzenli forma giyemeyen Miguel Crespo, Ankaragücü karşılaşmasının kahramanı oldu. Portekizli futbolcu, son bölümde oyuna dahil oldu ve uzatma bölümünde kaydettiği golle Fenerbahçe'ye 3 puanı getirdi. Tam 13 karşılaşma sonrasına gol kaydeden Crespo soyunma odasında alkışlarla karşılandı.
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