Alkışlar Crespo’ya

Son dönemde düzenli forma giyemeyen Miguel Crespo, Ankaragücü karşılaşmasının kahramanı oldu. Portekizli futbolcu, son bölümde oyuna dahil oldu ve uzatma bölümünde kaydettiği golle Fenerbahçe'ye 3 puanı getirdi. Tam 13 karşılaşma sonrasına gol kaydeden Crespo soyunma odasında alkışlarla karşılandı.
Son dönemde düzenli forma giyemeyen Miguel Crespo, Ankaragücü karşılaşmasının kahramanı oldu. Portekizli futbolcu, son bölümde oyuna dahil oldu ve uzatma bölümünde kaydettiği golle Fenerbahçe'ye 3 puanı getirdi. Tam 13 karşılaşma sonrasına gol kaydeden Crespo soyunma odasında alkışlarla karşılandı.