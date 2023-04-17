Alioski çok mutlu

Fenerbahçe'nin sol beki Alioski, A.Gücü maçı sonrası çok mutluydu. Makedon yıldız, "Kaybetmeyeceğimizi biliyordum. Çok güçlü bir takım ruhu ortaya koyduk. İşler yolunda gitmediğinde beraber savaşırsanız bu şekilde geri dönüşlere imza atabilirsiniz. Tüm takıma teşekkürler" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin sol beki Alioski, A.Gücü maçı sonrası çok mutluydu. Makedon yıldız, "Kaybetmeyeceğimizi biliyordum. Çok güçlü bir takım ruhu ortaya koyduk. İşler yolunda gitmediğinde beraber savaşırsanız bu şekilde geri dönüşlere imza atabilirsiniz. Tüm takıma teşekkürler" ifadelerini kullandı.