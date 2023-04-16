Haberler Fenerbahçe Ömer Üründül Fenerbahçe-Ankaragücü maçını değerlendirdi

Ömer Üründül Fenerbahçe-Ankaragücü maçını değerlendirdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe sahasında ağırladığı MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Mücadeleyi değerlendiren Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, o isimleri eleştirdi. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2023 Pazar 08:56
Ömer Üründül Fenerbahçe-Ankaragücü maçını değerlendirdi

ÖMER ÜRÜNDÜL - ÇİFT SANTRFOR MECBURİYET Mİ!

Fenerbahçe dün gece lig yarışına havlu atmaktan Crespo'nun uzatmada attığı gol ile kurtuldu.

Ömer Üründül Fenerbahçe-Ankaragücü maçını değerlendirdi

İlk yarı sahada kora kor bir mücadele vardı. Fenerbahçe bu yarıda oyunu domine eden taraftı. Takım savunması da başarılıydı.

Ömer Üründül Fenerbahçe-Ankaragücü maçını değerlendirdi

Kale önü tehlikesi yaşanmadı ama üretkenlik durumuna baktığımızda 2 direkten dönen top kornerlerden geldi.

Ömer Üründül Fenerbahçe-Ankaragücü maçını değerlendirdi

Diğer heyecan getiren atakların hepsinde Arda'nın imzası vardı. Takımını yönetti, ekstra güzel paslarla arkadaşlarına aksiyon yarattı.

Ömer Üründül Fenerbahçe-Ankaragücü maçını değerlendirdi

Kendi oluşturduğu pozisyonda kaleci Gökhan'ı geçemeyerek iyi futbolunu gol ile taçlandıramadı. İkinci devrede de oyun ilk yarıya benzer yapıda başladı ama Arda'da da yorgunluk belirtileri vardı.

Ömer Üründül Fenerbahçe-Ankaragücü maçını değerlendirdi

Neden çünkü sezon başından beri hep bölük pörçük görev aldığı için. Gol gelmedikçe takımda risk almaya başladı.

Ömer Üründül Fenerbahçe-Ankaragücü maçını değerlendirdi

İlk yarının aksine Ankaragücü'nün tehlikeli hücum girişimleri oldu. Orta sahada Lamine Diack ileriye doğru mesafe kat ederek etkili oldu.

Ömer Üründül Fenerbahçe-Ankaragücü maçını değerlendirdi

En sonunda kritik dakikada Ankaragücü golcüsü Ali Sowe ile skor avantajı yakaladı.

Ömer Üründül Fenerbahçe-Ankaragücü maçını değerlendirdi

Artık işler çok zordu. Beraberlik dahi Fenerbahçe'ye yetmiyordu ama son dakikalara girilirken Hanousek'in müdahalesine hakem bir penaltı çaldı.

Ömer Üründül Fenerbahçe-Ankaragücü maçını değerlendirdi

Bana göre çok ağır bir karardı. Ama o atmosferde hiç gereği yokken bu tip hareketlerle takımın başına iş açmayacaksın.

Ömer Üründül Fenerbahçe-Ankaragücü maçını değerlendirdi

Sonrasında beraberliğin getirdiği moralle Fenerbahçe takım halinde hırslandı ve sonunda Crespo, galibiyet golünü attı ama mimarı İrfan Can Kahveci'ydi.

Ömer Üründül Fenerbahçe-Ankaragücü maçını değerlendirdi

Maçın geneline baktığımda eleştirilecek iki isim var biri Serdar Dursun biri de yerine giren Pedro.

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