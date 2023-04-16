İstifadan sevince

Fenerbahçeli taraftarlar, sarı-lacivertli yönetimi istifaya davet etti. MKE A.Gücü'nün golünün ardından tezahüratlarla önce oyunculara tepki gösteren taraftarlar, ardından ise "yönetim istifa" şeklinde slogan attı. Hatta taraftarların bazıları maç bitmeden tribünden ayrılmaya başladı. Ancak gelen 2 golün ardından istifa çağrıları yerini sevince bıraktı.
Fenerbahçeli taraftarlar, sarı-lacivertli yönetimi istifaya davet etti. MKE A.Gücü'nün golünün ardından tezahüratlarla önce oyunculara tepki gösteren taraftarlar, ardından ise "yönetim istifa" şeklinde slogan attı. Hatta taraftarların bazıları maç bitmeden tribünden ayrılmaya başladı. Ancak gelen 2 golün ardından istifa çağrıları yerini sevince bıraktı.