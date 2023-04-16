Hayat kurtaran adamlar

Fenerbahçe, Ankaragücü'nü son anlarda bulduğu gollerle geçerken oyuna sonradan dahil olan İrfan Can ve Crespo galibiyetin mimarı oldu. Sarı-lacivertli ekip, yakaladığı pozisyonlara karşın Başkent ekibi karşısında oldukça zorlanırken 81. dakikada geriye düştü. Tribünler yavaş yavaş boşalmaya başladı ancak Fenerbahçeli oyuncuların vazgeçmeye niyeti yoktu. Özellikle de 78'de oyuna dahil olan İrfan Can ve Miguel Crespo'nun...

EN GEÇ GELEN GOL

Penaltı atışını kazandıran İrfan 90+6'da bir de gol attırdı. Rakibinin müdahalesine rağmen topu Crespo ile buluşturdu. İlk vuruşu savunmadan dönen Portekizli yıldız, ikinci vuruşunda topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe'nin Kadıköy'ü sevince boğan galibiyet golü geldi. Bu sezon Süper Lig maçlarının 80'inci dakikalarından sonra en fazla gol atan takım olan Fenerbahçe, yedek oyunculardan en çok skor alan takım durumunda...