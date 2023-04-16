Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Sosyal medyada Arda Güler çılgınlığı! İşte yapılan yorumlar

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sosyal medyada Arda Güler çılgınlığı! İşte yapılan yorumlar

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Ankaragücü'nü uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de maçın yıldızı Arda Güler oldu. Genç yetenek özelliklle ilk 45 dakikada sergilediği performansla beğeni toplarken, sarı-lacivertli taraftarlar da sosyal medya üzerinden Arda için övgü dolu ifadeler kullandı. İşte o yorumlar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2023 Pazar 15:36
FENERBAHÇE HABERLERİ - Sosyal medyada Arda Güler çılgınlığı! İşte yapılan yorumlar

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe ile Ankaragücü, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sosyal medyada Arda Güler çılgınlığı! İşte yapılan yorumlar

Sarı-lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sosyal medyada Arda Güler çılgınlığı! İşte yapılan yorumlar

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Enner Valencia (p) ve Miguel Crespo kaydetti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sosyal medyada Arda Güler çılgınlığı! İşte yapılan yorumlar

Ankaragücü'nun tek golüyse Ali Sowe'dan geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sosyal medyada Arda Güler çılgınlığı! İşte yapılan yorumlar

Sarı-lacivertliler adına maçın yıldızı Arda Güler oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sosyal medyada Arda Güler çılgınlığı! İşte yapılan yorumlar

18 yaşındaki futbolcu, sergilediği performansla taraftarı mest etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sosyal medyada Arda Güler çılgınlığı! İşte yapılan yorumlar

Fenerbahçeli taraftarlar da sosyal medya üzerinden Arda Güler ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı. İşte o yorumlar...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sosyal medyada Arda Güler çılgınlığı! İşte yapılan yorumlar

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FENERBAHÇE HABERLERİ - Sosyal medyada Arda Güler çılgınlığı! İşte yapılan yorumlar

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