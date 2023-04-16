FENERBAHÇE HABERLERİ - Sosyal medyada Arda Güler çılgınlığı! İşte yapılan yorumlar

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe ile Ankaragücü, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaştı.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe ile Ankaragücü, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaştı.
Sarı-lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Enner Valencia (p) ve Miguel Crespo kaydetti.
Ankaragücü'nun tek golüyse Ali Sowe'dan geldi.
Sarı-lacivertliler adına maçın yıldızı Arda Güler oldu.
18 yaşındaki futbolcu, sergilediği performansla taraftarı mest etti.
Fenerbahçeli taraftarlar da sosyal medya üzerinden Arda Güler ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı. İşte o yorumlar...
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