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FENERBAHÇE HABERLERİ - Gustavo Henrique ve Altay Bayındır'ı bekleyen büyük tehlike!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında konuk ettiği Ankaragücü'nü 2-1 yendi. Mücadelede forma giymeyen Altay Bayındır ile Gustavo Henrique'nin 8 maç ceza alabileceği konuşuluyor. İşte nedeni... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2023 Pazar 09:28
FENERBAHÇE HABERLERİ - Gustavo Henrique ve Altay Bayındır'ı bekleyen büyük tehlike!

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe evinde karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gustavo Henrique ve Altay Bayındır'ı bekleyen büyük tehlike!

Sarı-lacivertli takımın gollerini penaltıdan Enner Valencia ile 90+6'da Miguel Crespo kaydetti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gustavo Henrique ve Altay Bayındır'ı bekleyen büyük tehlike!

Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, MKE Ankaragücü mücadelesinde bu sezon ilk kez 11'de yer alırken kalesinde 1 gol gördü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gustavo Henrique ve Altay Bayındır'ı bekleyen büyük tehlike!

Kurallar gereği akreditasyonu olmayan bir futbolcu maçı izleyemiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gustavo Henrique ve Altay Bayındır'ı bekleyen büyük tehlike!

Başka bir futbolcu adına olan giriş kartını kullanması halinde ise ceza alma ihtimali bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gustavo Henrique ve Altay Bayındır'ı bekleyen büyük tehlike!

İki oyuncunun 8 maça kadar ceza alabileceği belirtiliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gustavo Henrique ve Altay Bayındır'ı bekleyen büyük tehlike!

Gustavo Henrique bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 23 karşılaşmada 3 gol atarken 2 de asist yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gustavo Henrique ve Altay Bayındır'ı bekleyen büyük tehlike!

GUSTAVO HENRIQUE KİMDİR?

24 Mart 1993 tarihinde Sao Paulo'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Santos altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gustavo Henrique ve Altay Bayındır'ı bekleyen büyük tehlike!

Sırasıyla Flamengo ve Fenerbahçe formaları giydi.

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