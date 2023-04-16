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FENERBAHÇE HABERLERİ - Dimitris Pelkas transfer kararını verdi! İmzayı atıyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'nin sezon başında İngiliz ekibi Hull City'e kiraladığı Dimitris Pelkas, transfer kararını verdi. Yunan futbolcu imzayı atıyor. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2023 Pazar 12:47
FENERBAHÇE HABERLERİ - Dimitris Pelkas transfer kararını verdi! İmzayı atıyor

Fenerbahçe'nin yeniden yapılanma sürecinde gözden çıkarılan ve İngiltere ekibi Hull City'ye kiralanan Pelkas'ın sözleşmesi önümüzdeki bu yaz sona eriyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dimitris Pelkas transfer kararını verdi! İmzayı atıyor

Oyuncunun performansından memnun olan Hull City ise kalıcı sözleşme imzalamak için harekete geçti ve Pelkas ile bir görüşme gerçekleştirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dimitris Pelkas transfer kararını verdi! İmzayı atıyor

Akşam'da yer alan habere göre temel şartlarda anlaşılan süreç, yazın resmiyet kazanacak ve Yunan oyuncu kariyerine İngiltere'de devam edecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dimitris Pelkas transfer kararını verdi! İmzayı atıyor

Bu sezon Hull City forması ile 22 maça çıkan Pelkas, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dimitris Pelkas transfer kararını verdi! İmzayı atıyor

Fenerbahçe kariyerinde tüm kulvarlarda 67 karşılaşmada görev alan Yunan futbolcu, 13 gole imzasını atarken 8 de asist yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dimitris Pelkas transfer kararını verdi! İmzayı atıyor

DIMITRIS PELKAS KİMDİR?

Dimitris Pelkas, 26 Ekim 1993'te Yunanistan'ın Giannitsa kentinde dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dimitris Pelkas transfer kararını verdi! İmzayı atıyor

Futbola PAOK'un altyapısında başladı. Kiralık olarak Vitoria Setubal'da forma giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dimitris Pelkas transfer kararını verdi! İmzayı atıyor

2020 yazında sarı-lacivertlilere 2.2 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dimitris Pelkas transfer kararını verdi! İmzayı atıyor

29 yaşındaki oyuncunun Kanarya ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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