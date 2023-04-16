FENERBAHÇE HABERLERİ - Dimitris Pelkas transfer kararını verdi! İmzayı atıyor

Fenerbahçe'nin yeniden yapılanma sürecinde gözden çıkarılan ve İngiltere ekibi Hull City'ye kiralanan Pelkas'ın sözleşmesi önümüzdeki bu yaz sona eriyor.
Fenerbahçe'nin yeniden yapılanma sürecinde gözden çıkarılan ve İngiltere ekibi Hull City'ye kiralanan Pelkas'ın sözleşmesi önümüzdeki bu yaz sona eriyor.
Oyuncunun performansından memnun olan Hull City ise kalıcı sözleşme imzalamak için harekete geçti ve Pelkas ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Akşam'da yer alan habere göre temel şartlarda anlaşılan süreç, yazın resmiyet kazanacak ve Yunan oyuncu kariyerine İngiltere'de devam edecek.
Bu sezon Hull City forması ile 22 maça çıkan Pelkas, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Fenerbahçe kariyerinde tüm kulvarlarda 67 karşılaşmada görev alan Yunan futbolcu, 13 gole imzasını atarken 8 de asist yaptı.
DIMITRIS PELKAS KİMDİR?
Dimitris Pelkas, 26 Ekim 1993'te Yunanistan'ın Giannitsa kentinde dünyaya geldi.
Futbola PAOK'un altyapısında başladı. Kiralık olarak Vitoria Setubal'da forma giydi.
2020 yazında sarı-lacivertlilere 2.2 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu.
29 yaşındaki oyuncunun Kanarya ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
Pelkas'ın güncel piyasa değeri ise 3.2 milyon euro...