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Başkanımız varsa varım

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus maç sonrası oyuncularını övdü. "F.Bahçe pes etmeyen bir takım. F.Bahçe savaşan bir takım. F.Bahçe inançlı bir takım. F.Bahçe karakterli bir takım" diyen Portekizli çalıştırıcı, galibiyeti hak ettiklerini dile getirdi. Tecrübeli hoca taraftarlara da serzenişte bulunup İrfan'a gösterilen tepkiye karşı tepki gösterdi; "Şunu anlamıyorum. Sezonun bu kadar kritik döneminde neden oyuncusunu yuhalarlar? Maç boyunca taraftarlarımızın yardımını pek göremedik. Oyuncular zaman zaman çok baskı altında oynayabiliyor. Taraftarımızın desteğini hissetmezsek işler daha zorlaşır" diye konuştu. Jesus, takımdaki geleceğiyle ilgili de ilk kez bu kadar net konuştu: Başkanımız kalırsa senaryo farklı olur. Eğer başkanımız kalmazsa seneye ben burada olmam.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2023 Pazar 06:50
Başkanımız varsa varım
Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus maç sonrası oyuncularını övdü. "F.Bahçe pes etmeyen bir takım. F.Bahçe savaşan bir takım. F.Bahçe inançlı bir takım. F.Bahçe karakterli bir takım" diyen Portekizli çalıştırıcı, galibiyeti hak ettiklerini dile getirdi. Tecrübeli hoca taraftarlara da serzenişte bulunup İrfan'a gösterilen tepkiye karşı tepki gösterdi; "Şunu anlamıyorum. Sezonun bu kadar kritik döneminde neden oyuncusunu yuhalarlar? Maç boyunca taraftarlarımızın yardımını pek göremedik. Oyuncular zaman zaman çok baskı altında oynayabiliyor. Taraftarımızın desteğini hissetmezsek işler daha zorlaşır" diye konuştu. Jesus, takımdaki geleceğiyle ilgili de ilk kez bu kadar net konuştu: Başkanımız kalırsa senaryo farklı olur. Eğer başkanımız kalmazsa seneye ben burada olmam.
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