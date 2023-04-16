Arda şov yaptı

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler, performansıyla alkış topladı. Özellikle ilk yarıda saha içinde şov yapan 18 yaşındaki oyuncu, bir pozisyonda aynı anda 3 rakip oyuncuyu geçerek alkış aldı. Yorulan Arda, 78. dakikada yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı.
Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler, performansıyla alkış topladı. Özellikle ilk yarıda saha içinde şov yapan 18 yaşındaki oyuncu, bir pozisyonda aynı anda 3 rakip oyuncuyu geçerek alkış aldı. Yorulan Arda, 78. dakikada yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı.