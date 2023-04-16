Amansız takip!

Fenerbahçe, yarışı bırakmamaya kararlı...

Dün Kadıköy'de renktaşı Ankaragücü'nü ağırlayan sarı lacivertli ekip, geriye düştüğü maçı uzatma dakikalarında çevririp 3 puanı hanesine yazdırdı. İlk yarısı golsüz biten mücadelenin ilk yarısınında 2 topu direkten dönen Fenerbahçe, ikinci devrede de ataklarını hiç kesmedi. Ancak golcü misafir ekip buldu. Dakikalar 81'i gösterirken Ali Sowe takımını öne geçirdi. Bu dakikadan sonra Ankaragücü kalesini tabiri caizse ablukaya alan Fenerbahçe önce 87'de Valencia'nın penaltı golüyle durumu eşitledi. Taraftarının da desteğini alan Kanarya, 10 dakikalık uzatma bölümünde ise aradığını buldu. Miguel Crespo, 90+6'da attığı şık golle Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren isim oldu. Beşiktaş derbisindeki yenilgi sonrası kısa sürede yaralarını sarana sarı lacivertli ekip, böylece son 2 maçını kazanarak lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Fenerbahçe ayrıca son 3 galibiyetini de geriyü düştüğü maçlarda aldı (Alanya, Karagümrük, Ankaragücü).



14. penaltı golü

Ankaragücü önünde penaltıdan beraberliği sağlayan Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de en çok penaltı golü kaydeden takım oldu. Sarı lacivertli takım 14 kez beyaz noktadan gol attı. Kanarya, Beşiktaş derbisinde penaltıdan yararlanamamıştı.



VALENCİA İŞBAŞINDA

Fenerbahçe'nin bu sezonki flaş ismi Enner Valencia dün gece yine iş başındaydı. 33 yaşındaki Ekvadorlu forvet, kazanılan penaltıda topun başına gelip şık bir vuruşla skoru eşitledi. Tecrübeli krampon böylece Süper Lig'deki gol sayısını 27'ye yükseltip, krallık yarışında zirvedeki yerini perçinledi. Avrupa ve kupa maçları dahil 31 golü olan Valencia'nın 4'ü ligde olmak 5 de asisti bulunuyor.



8

F.Bahçe atağında Arda Güler'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.



9

Yine Arda'nın soldan kullandığı kornerde Samet Akaydın'ın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda Kitsiou topu kale çizgisi üzerinde uzaklaştırdı.



41

Arda Güler'in bu kez sağ köşeden kullandığı kornerde Szalai'in ceza sahasında yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü



44

Arda, Atakan'ı geçip ceza sahasına girdi. 3 rakip oyuncuyu oyundan düşüren Arda'nın karşı karşıya yaptığı vuruşta kaleci Gökhan gole izin vermedi



45

Arda'nın soldan kullandığı kornerde Samet'in ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda top direkten oyun alanına döndü. Havalanıp kaleye yönelen meşin yuvarlağı Gökhan uzaklaştırdı.



66

Diack'ın ortasını Sowe tamamlamak istedi ama topa dokunamadı. Sonrasında İrfan Can'la çarpışıp yerde kaldı. Ankaragücü penaltı bekledi...



80

rfan Can Kahveci'den topu kapan Diack, savunma arkasına sarkan Ali Sowe'a bıraktı. Karşıya vuruşunda İrfan Can'dan dönen topu tamamladı: 0-1.



87

Alioski'nin ortasında İrfan Can, Hanousek'in müdehalesi ile yerde kaldı. Verilen penaltıyı kullanan Valencia, kaleci Gökhan'ı ters köşeye gönderdi: 1-1



+6

Maç 10 dakika uzadı... İrfan Can'ın yerden pasında Crespo gelişine vurdu. Savunmadan dönen topu iyi takip eden Crespo bu sefer affetmedi: 2-1.