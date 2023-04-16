Akreditasyon krizi

Jesus'un kadroya almadığı Gustavo Henrique, A.Gücü maçını stadyumda bulunmayan Altay Bayındır'ın akreditasyonu ile izledi. Kurallar gereği akreditasyonu olmayan bir futbolcu maçı izleyemiyor. Başka bir futbolcu adına olan giriş kartını kullanması halinde ise ceza alma ihtimali bulunuyor. İki oyuncunun 8 maça kadar ceza alabileceği belirtiliyor.
Jesus'un kadroya almadığı Gustavo Henrique, A.Gücü maçını stadyumda bulunmayan Altay Bayındır'ın akreditasyonu ile izledi. Kurallar gereği akreditasyonu olmayan bir futbolcu maçı izleyemiyor. Başka bir futbolcu adına olan giriş kartını kullanması halinde ise ceza alma ihtimali bulunuyor. İki oyuncunun 8 maça kadar ceza alabileceği belirtiliyor.