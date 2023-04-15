TRANSFER HABERİ: Arda Güler'e İngiliz kancası! İşte o kulüp

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler performansıyla göz doldurmaya devam ediyor.
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler performansıyla göz doldurmaya devam ediyor.
18 yaşındaki oyuncu, forma şansı bulduğu maçlarda futboluyla dikkat çekti.
Saha içinde yaptıklarıyla taraftarları heyecanlandıran genç futbolcu, camianın gözbebeği konumunda.
Yükselen grafiğiyle beğeni toplayan başarılı oyuncu, transferde Avrupa'nın dev kulüplerinin ilgisini çekiyor.
Geleceğin büyük yıldız adaylarından biri olarak gösterilen Arda Güler'in birçok talibi bulunuyor.
Fenerbahçe'deki geleceği merak edilen genç oyuncunun transferdeki son durumuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
NEWCASTLE DEVREYE GİRDİ!
Takvim'in İngiliz basınından derlediği haberde; Newcastle United'ın da Arda Güler için yarışa girdiği yazıldı.
Haberde; Newcastle United'ın Arsenal ve PSG gibi takımları geri bırakıp transferi sonlandırmak istediğine vurgu yapıldı.
Arda Güler'i de İspanya devi Barcelona, Ajax ve Napoli'nin de istediği biliniyor.
Newcastle kulübü yetkililerinin Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçını izlemek için İstanbul'a geleceği de gelen haberlere arasında.
Sarı-lacivertlilerde bu sezon 24 resmi maçta sahne alan Arda Güler, 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Fenerbahçe altyapısında yetişen genç oyuncu, 2021 yılında profesyonel sözleşmeye imza attı.
Sarı-lacivertli takımdaki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
Arda Güler'in güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösteriliyor.