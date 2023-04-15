Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Arda Güler'e İngiliz kancası! İşte o kulüp

TRANSFER HABERİ: Arda Güler'e İngiliz kancası! İşte o kulüp

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'deki performansıyla takımın öne çıkan isimlerinden olan Arda Güler, transferde birçok takımın listesine girdi. Bir süredir Avrupa'nın dev kulüpleri tarafından takip edilen 18 yaşındaki oyuncuya bir talip daha çıktı. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2023 Cumartesi 15:06
TRANSFER HABERİ: Arda Güler'e İngiliz kancası! İşte o kulüp

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler performansıyla göz doldurmaya devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Arda Güler'e İngiliz kancası! İşte o kulüp

18 yaşındaki oyuncu, forma şansı bulduğu maçlarda futboluyla dikkat çekti.

TRANSFER HABERİ: Arda Güler'e İngiliz kancası! İşte o kulüp

Saha içinde yaptıklarıyla taraftarları heyecanlandıran genç futbolcu, camianın gözbebeği konumunda.

TRANSFER HABERİ: Arda Güler'e İngiliz kancası! İşte o kulüp

Yükselen grafiğiyle beğeni toplayan başarılı oyuncu, transferde Avrupa'nın dev kulüplerinin ilgisini çekiyor.

TRANSFER HABERİ: Arda Güler'e İngiliz kancası! İşte o kulüp

Geleceğin büyük yıldız adaylarından biri olarak gösterilen Arda Güler'in birçok talibi bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Arda Güler'e İngiliz kancası! İşte o kulüp

Fenerbahçe'deki geleceği merak edilen genç oyuncunun transferdeki son durumuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Arda Güler'e İngiliz kancası! İşte o kulüp

NEWCASTLE DEVREYE GİRDİ!
Takvim'in İngiliz basınından derlediği haberde; Newcastle United'ın da Arda Güler için yarışa girdiği yazıldı.

TRANSFER HABERİ: Arda Güler'e İngiliz kancası! İşte o kulüp

Haberde; Newcastle United'ın Arsenal ve PSG gibi takımları geri bırakıp transferi sonlandırmak istediğine vurgu yapıldı.

TRANSFER HABERİ: Arda Güler'e İngiliz kancası! İşte o kulüp

Arda Güler'i de İspanya devi Barcelona, Ajax ve Napoli'nin de istediği biliniyor.

TRANSFER HABERİ: Arda Güler'e İngiliz kancası! İşte o kulüp

Newcastle kulübü yetkililerinin Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçını izlemek için İstanbul'a geleceği de gelen haberlere arasında.

TRANSFER HABERİ: Arda Güler'e İngiliz kancası! İşte o kulüp

Sarı-lacivertlilerde bu sezon 24 resmi maçta sahne alan Arda Güler, 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ: Arda Güler'e İngiliz kancası! İşte o kulüp

Fenerbahçe altyapısında yetişen genç oyuncu, 2021 yılında profesyonel sözleşmeye imza attı.

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