Haberler Fenerbahçe Tek hedef 3 puan! İşte Fenerbahçe - Ankaragücü maçında muhtemel 11'ler

Tek hedef 3 puan! İşte Fenerbahçe - Ankaragücü maçında muhtemel 11'ler

Fenerbahçe şampiyonluk yolunda Ankaragücü'nü konuk ediyor. Karagümrük’ü deviren Kanarya yeni bir galibiyet serisinin peşinde. Sarı-lacivertlilerde hedef sezon sonuna kadar kalan tüm maçlarını kazanmak. Jorge Jesus ve öğrencileri yeni bir zafer için hırsla bu maçı bekliyor. İşte Fenerbahçe - Ankaragücü maçında muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2023 Cumartesi 06:50
Tek hedef 3 puan! İşte Fenerbahçe - Ankaragücü maçında muhtemel 11'ler

Süper Lig'de şampiyonluk isteyen Fenerbahçe bugün Ülker Stadı'nda Ankaragücü'nü konuk edecek. Beşiktaş karşısında aldığı ağır yenilginin izlerini kupada Kayserispor ve ligdeki Karagümrük mücadelelerinde silen sarı-lacivertliler, Başkent temsilcisi önünde de 3 puan istiyor.

Tek hedef 3 puan! İşte Fenerbahçe - Ankaragücü maçında muhtemel 11'ler

Jorge Jesus ve öğrencileri sezon sonuna kadar kalan 9 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak şampiyonluğu kucaklamayı hedefliyor. Portekizli hoca, oyuncularından sonuna kadar mücadele etmelerini istedi.

Tek hedef 3 puan! İşte Fenerbahçe - Ankaragücü maçında muhtemel 11'ler

YİNE 4'LÜ SİSTEM
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, son haftaların başarılı takımı Ankaragücü karşısında yine 4'lü sistemle sahada olacak.

Tek hedef 3 puan! İşte Fenerbahçe - Ankaragücü maçında muhtemel 11'ler

Deneyimli çalıştırıcı, her zaman olduğu gibi yine rotayona gidecek. Karagümrük maçında cezalı duruma düşen Ferdi Kadıoğlu'nun yerine Bright Osayi Samuel forma giyecek.

Tek hedef 3 puan! İşte Fenerbahçe - Ankaragücü maçında muhtemel 11'ler

Bu maçta etkili bir performans sergileyemeyen İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun ve Emre Mor'un Başkent temsilcisine karşı oynaması beklenmiyor. Yerlerine Miha Zajc, Joao Pedro ve Arda Güler oynayacak.

Tek hedef 3 puan! İşte Fenerbahçe - Ankaragücü maçında muhtemel 11'ler

JORGE JESUS DİKKAT ÇEKTİ
Kanarya'nın hocası Jorge Jesus, Ankaragücü mücadelesi öncesinde öğrencilerini uyardı. Rakibin kupada Trabzonspor'u, ligdede İstanbulspor'u mağlup ettiğini hatırlattı. Dikkatli olmaları gerektiğini öğrencilerine anlattı.

Tek hedef 3 puan! İşte Fenerbahçe - Ankaragücü maçında muhtemel 11'ler

SON 3 MAÇTA SIFIR PUAN
Ankaragücü deplasmanlarda sıkıntılı. Son 3 karşılaşmasında Beşiktaş, Sivasspor ve Başakşehir'e kaybetti. Hedefleri Fenerbahçe'ye karşı bu kötü istatistiği bitirmek.

Tek hedef 3 puan! İşte Fenerbahçe - Ankaragücü maçında muhtemel 11'ler

106. RANDEVU
Türk futbolunun iki köklü kulübü 105 defa karşı karşıya geldi. Fenerbahçe 67 galibiyet elde etti.

Tek hedef 3 puan! İşte Fenerbahçe - Ankaragücü maçında muhtemel 11'ler

Başkent temsilcisi 11 defa 3 puanı hanesine yazdırdı. 27 mücadelede eşitlik bozulmadı. İlk maçı sarı-lacivertliler 3-0 kazanmıştı.

Tek hedef 3 puan! İşte Fenerbahçe - Ankaragücü maçında muhtemel 11'ler

6 EKSİK VAR
Sarı-lacivertliler, Başkent ekibi karşısında 6 oyuncusundan yararlanamayacak. Ferdi Kadıooğlu sarı kart cezalısı Lincoln Henrique, King, Luan Peres, Michy Batshuayi ve Jayden Oosterwolde ise sakat.

Tek hedef 3 puan! İşte Fenerbahçe - Ankaragücü maçında muhtemel 11'ler

7 İSİM SINIRDA
Kanarya'da Ankaragücü mücadelesi öncesinde 7 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.

Tek hedef 3 puan! İşte Fenerbahçe - Ankaragücü maçında muhtemel 11'ler

Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Bright Osayi-Samuel, Miha Zajc, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia, kart görürlerse Başakşehir'e yoklar.

Tek hedef 3 puan! İşte Fenerbahçe - Ankaragücü maçında muhtemel 11'ler

ZAJC 11'E YERLEŞİYOR
Fenerbahçe'de orta sahanın en yetenekli isimlerinden biri olmasına rağmen teknik direktör Jorge Jesus, Miha Zajc'ı ana planında düşünmüyordu.

Tek hedef 3 puan! İşte Fenerbahçe - Ankaragücü maçında muhtemel 11'ler

Portekizli hocanın taktiğinde kendisine fazla yer bulamayan Sloven futbolcu yine de kendisini sürekli hazır tuttu. 28 yaşındaki futbolcu en kritik anlardan birinde de sahneye çıktı.

Tek hedef 3 puan! İşte Fenerbahçe - Ankaragücü maçında muhtemel 11'ler

Karagümrük deplasmanında F.Bahçe 1-0 yenik durumdayken attığı muhteşem golle geri dönüşün ateşini yakan Zajc ödüllendirilecek.

Tek hedef 3 puan! İşte Fenerbahçe - Ankaragücü maçında muhtemel 11'ler

Jesus, başarılı oyuncusunu, Ankaragücü karşılaşmasında ilk 11'de kullanacak. Deneyimli çalıştırıcı, Zajc'a şut emri verdi.

Tek hedef 3 puan! İşte Fenerbahçe - Ankaragücü maçında muhtemel 11'ler

ALTAY BAYINDIR YOK!
A Milli file bekçisi, bel bölgesindeki sakatlık nedeniyle Ankaragücü maçında forma giyemeyecek. Altay'ın yerine İrfan Can Eğribayat sahaya çıkacak.

Tek hedef 3 puan! İşte Fenerbahçe - Ankaragücü maçında muhtemel 11'ler

FENERBAHÇE - ANKARAGÜCÜ MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi, Samet, Szalai, Alioski, İsmail, Arao, Zajc, Arda Güler, Pedro, Valencia

Ankaragücü: Gökhan, Fıratcan, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Diack, Taylan, Wilson, Zahid, Emre, Sowe

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