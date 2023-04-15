Tek hedef 3 puan! İşte Fenerbahçe - Ankaragücü maçında muhtemel 11'ler

Süper Lig'de şampiyonluk isteyen Fenerbahçe bugün Ülker Stadı'nda Ankaragücü'nü konuk edecek. Beşiktaş karşısında aldığı ağır yenilginin izlerini kupada Kayserispor ve ligdeki Karagümrük mücadelelerinde silen sarı-lacivertliler, Başkent temsilcisi önünde de 3 puan istiyor.
Süper Lig'de şampiyonluk isteyen Fenerbahçe bugün Ülker Stadı'nda Ankaragücü'nü konuk edecek. Beşiktaş karşısında aldığı ağır yenilginin izlerini kupada Kayserispor ve ligdeki Karagümrük mücadelelerinde silen sarı-lacivertliler, Başkent temsilcisi önünde de 3 puan istiyor.
Jorge Jesus ve öğrencileri sezon sonuna kadar kalan 9 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak şampiyonluğu kucaklamayı hedefliyor. Portekizli hoca, oyuncularından sonuna kadar mücadele etmelerini istedi.
YİNE 4'LÜ SİSTEM
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, son haftaların başarılı takımı Ankaragücü karşısında yine 4'lü sistemle sahada olacak.