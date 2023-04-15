Sistematik saldırı!

Sarı-lacivertli kulüpten dün bir dizi açıklama geldi. İşte o ifadeler: * Dursun Özbek'in aldığı 21 günlük hak mahrumiyeti cezasını kaldıran Tahkim Kurulu Başkanı'nın oğluna kulüp üyelik beratını bizzat Dursun Özbek takdim etti. Tahkim Kurulu Başkanı İsmail Rüştü Cirit nasıl tarafsız ve adil karar verecek? * Rakip taraftar grubunun başkanımız Ali Koç'a karşı başlattığı boykot çağrısını Tahkim Kurulu Asil Üyesi Serdar Karahan beğendi. Serdar Karahan başvuru dosyalarımıza nasıl tarafsız gözle bakacak? * Galatasaraylı Mauro İcardi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle 3 maç ceza alacakken bu karara karşı mücadele eden PFDK Üyesi İlyas Çelik'in geçmiş paylaşımlarına bakılınca dosyalarımıza nasıl adil gözle bakacak? * F.Bahçeli olduğu ve kulübümüzü koruduğu iddia edilen MHK Başkanı Lale Orta, Türkiye'nin gündemine oturan Adana Demir-Fenerbahçe maçını neden değerlendirmeye almadı? Bu program sonrası hakemler hangi mesajları almış olabilir? * Kayserispor'un Galatasaray karşılaşması öncesinde Dursun Özbek'in otelinde kaldığı doğru mu? Doğruysa etik mi? Bu maçın değerlendirmesini nasıl yapacağız? * Yıllardır Fenerbahçe'ye uygulanan sistematik saldırıların ve yarıştırıldığı adaletsiz ortamın fragmanını paylaştık. Gerisini siz üşünün. Camiamızı dikkatli olmaya davet ediyoruz.