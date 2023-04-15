Haberler Fenerbahçe Kadıköy'de "Yönetim istifa" tezahüratları!

Kadıköy'de "Yönetim istifa" tezahüratları!

Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nü sahasında ağırladığı Süper Lig 29. hafta maçında, ev sahibi ekip 81. dakikada geriye düşünce tribünlerden yine "Yönetim istifa" tezahüratları yükseldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2023 Cumartesi 22:40 Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2023 Cumartesi 23:08
Kadıköy'de "Yönetim istifa" tezahüratları!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında Kadıköy'de Ankaragücü'nü konuk etti.

Maç boyunca bulduğu pozisyonlardan yararlanamayan Fenerbahçe, 81. dakikada Ali Sowe'un bulduğu golle Ankaragücü karşısında 1-0 yenik duruma düştü.

Bu golden sonra Kadıköy'ü dolduran Fenerbahçe taraftarları tepki göstererek "Yönetim istifa" tezahüratı yaptı.

Bu pozisyondan 6 dakika sonra Fenerbahçe penaltı kazandı. Topun başına geçen Enner Valencia attığı golle skora 1-1'lik denge getirse de sarı lacivertli taraftarlar hem penaltı kararı sonrası hem de beraberlik golü sonrası istifa tezahüratlarına devam etti.

Fenerbahçe, 90+6. dakikada Crespo'nun ayağından gelen golle maçtan 2-1 galip ayrılmayı başardı.

JESUS TAKIMI SAHADA TOPLADI

Maçın bitiş düdüğü sonrası Jorge Jesus takımı ve teknik ekibi sahada bir araya getirerek tepkiler karşısında birlik mesaju verdi ve maç sonu konuşması yaptı.

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