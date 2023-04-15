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Fenerbahçe'de Jorge Jesus Ankaragücü maçının ardından konuştu! "Taraftarı anlamıyorum"

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe sahasında Ankaragücü'nü 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Mücadelenin ardından sarı lacivertlilerde Jorge Jesus dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte teknik adamın maç sonu sözleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2023 Cumartesi 23:11 Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2023 Cumartesi 23:16
Fenerbahçe'de Jorge Jesus Ankaragücü maçının ardından konuştu! "Taraftarı anlamıyorum"

Fenerbahçe Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Ankaragücü'nü 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Mücadelenin ardından Jorge Jesus galibiyeti değerlendirdi.

İŞTE O SÖZLER:

Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu takım pes etmeyen, son ana kadar savaşan, ruhu olan, inançlı, karakterli, özgüvenli ve fiziksel olarak iyi bir takım. Umarım sakat oyuncular da bir an önce takıma geri dönerler. Bugünkü galibiyet oyuncularımın hakkıydı. Oyunculara çok güzel bir moral oldu. Sonuna kadar inandılar.

İrfan sonradan oyuna girdi. Onun da performansı bizim için önemliydi. 2 golde de katkısı vardı. Ki oyuna girerken taraftarlar ona pek fazla sevgi gösterisinde bulunmadılar. Anlamıyorum aslında. Sezonun bu kadar kritik bir döneminde bir taraftar grubu neden oyuncularını protesto eder, neden yuhlar. Daha oyuna yeni girmişti. İyi kötü bir şey yapmamıştı bile. İrfan çok tecrübeli ve büyük oyuncu. Ben İrfan'ın kalitesine inanıyorum. Tıpkı diğer oyuncularıma inandığım gibi. Bu yüzden buradayım zaten.

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