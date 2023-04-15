Fenerbahçe'de Jorge Jesus, Altay Bayındır'ın sakatlığıyla alakalı konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında evinde Ankaragücü'nü konuk edecek olan Fenerbahçe'de Portekizli teknik adam Jorge Jesus, maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Jesus, "Zor bir maç olmasını bekliyorum, tıpkı her maç öncesinde söylediğim gibi. Forvetleri iyi bir oyuncu, kanatları da dinamik. İyi ve zor bir maç bekliyorum.

Altay, sakatlık yaşadı. Sırt bölgesinde ağrı hissettiğini söyledi. Sağlık departmanımız maç kadrosunda olamayacağını belirtti. Ağrıları var. Ben, doktorlar kadar fikir sahibi değilim, bu maçta oynayabilecek durumda olmadığını biliyorum. Sağlık ekimiz ilgileniyor kendisiyle." ifadelerini kullandı.