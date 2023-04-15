Fenerbahçe'de Ezgjan Alioski Ankaragücü maçı sonrası konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe geriye düştüğü karşılaşmada Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Sarı lacivertlilerin Kuzey Makedonyalı oyuncusu Ezgjan Alioski galibiyeti değerlendirdi.

Ezgjan Alioski sözleri;



Ezgjan Alioski: Kaybetmeyeceğimizi biliyordum bugün. Çünkü çok güçlü bir takım ruhu ortaya koyduk. Beraber savaştığınızda işler istediğiniz gibi gitmese de, işler saha içinde kolay olmasa da geri dönebiliyorsunuz. Bugün sahaya karakter koyduk. Takım olarak inandık. Sonrasında da…