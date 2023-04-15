Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'la ilgili şok iddia! Her şey planlı mı?

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'la ilgili şok iddia! Her şey planlı mı?

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'deki geleceği tartışma konusu olan Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2023 Cumartesi 14:29
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'la ilgili şok iddia! Her şey planlı mı?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile ilgili hem Türkiye hem de Brezilya basınında çıkan haberler ilginç bir noktaya gelmiş durumda.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'la ilgili şok iddia! Her şey planlı mı?

Takvim'in derlediği haberde, Jorge Jesus'un Brezilya basınına yaptığı açıklamalar nedeniyle Portekizli teknik adamın kendi reklamını yapmaya çalıştığı ifade edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'la ilgili şok iddia! Her şey planlı mı?

Ayrıca bunun için de Flamengo ve Fenerbahçe'yi kullandığı iddia ediliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'la ilgili şok iddia! Her şey planlı mı?

Yaşananların ve özellikle Brezilya basınında çıkan ses kayıtlarının Jesus'un oyunu olduğu şüphesini uyandırıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'la ilgili şok iddia! Her şey planlı mı?

Öyle ki Jesus'un ses kaydına bilinçli bir şekilde izin verdiği iddia ediliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'la ilgili şok iddia! Her şey planlı mı?

Ve bu şekilde Flamengo yönetiminde taraftar baskısını artırmayı hedeflediği de Brezilya basının iddialı arasında.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'la ilgili şok iddia! Her şey planlı mı?

Flamengo ve Fenerbahçe arasındaki rekabetten de kendi reklamını en iyi şekilde yapması da iddialardan bir tanesi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'la ilgili şok iddia! Her şey planlı mı?

JESUS KENDI REKLAMINI YAPIYOR

Bu iddiaların benzerleri aslında sadece Brezilya basınında değil Portekiz basınında da çıkmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'la ilgili şok iddia! Her şey planlı mı?

Jesus için "Kendisinin sürekli olarak ilgi odağı olarak görünmesini ister.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'la ilgili şok iddia! Her şey planlı mı?

Yurt dışına gideceği zaman basının haberi olur ve fotoğraf verir.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'la ilgili şok iddia! Her şey planlı mı?

Basını çok iyi kullanır ve gündemde kalkmayı başarır" şeklinde görüşler belirtilmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'la ilgili şok iddia! Her şey planlı mı?

Son yaşanan olayların ardından Flamengo taraftarı yönetime Jesus için baskı yapıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'la ilgili şok iddia! Her şey planlı mı?

TÜRKİYE'DE KALACAK MI?

Fenerbahçe ise tecrübeli isim ile yola devam etmek istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'la ilgili şok iddia! Her şey planlı mı?

Yönetim, Portekizli çalıştırıcıya teklif yapma hazırlığında.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'la ilgili şok iddia! Her şey planlı mı?

Jesus ise kararını sezon sonunda verecek.

DİĞER
Demet Özdemir ile boşanma kararı alan Oğuzhan Koç'tan ilk açıklama geldi! 8 aylık evlilik sona eriyor...
Boşanma açıklamasının ardından Oğuzhan Koç ilk kez konuştu! Eşi Demet Özdemir'le 8 aylık evliği biten Oğuzhan iddialar sonrası...
G.Saray'dan dev transfer hamlesi!
Arda Turan'ın ilk transferi G.Saray'dan! Yıldız isim...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe Opet deplasmanda kazandı!
Arda Güler'e İngiliz kancası! İşte o kulüp
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023
İSTANBUL NAMAZ VAKTİ 2023
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rizespor'da Emirhan Topçu: Şampiyonluğun zamanı geldi Rizespor'da Emirhan Topçu: Şampiyonluğun zamanı geldi 17:23
Efeler Ligi'nde play-off maçlarının programı belli oldu! Efeler Ligi'nde play-off maçlarının programı belli oldu! 17:23
"Zıplayan baraj" teknolojisi Kerem'e etki gösterdi! "Zıplayan baraj" teknolojisi Kerem'e etki gösterdi! 17:23
FIBA'dan bayrak açıklaması! FIBA'dan bayrak açıklaması! 17:06
Trabzonspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? Trabzonspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? 16:46
Newcastle United'a Aston Villa engeli! Newcastle United'a Aston Villa engeli! 16:31
Daha Eski
Adem Asil altın madalya kazandı! Adem Asil altın madalya kazandı! 16:14
F.Bahçe Opet deplasmanda kazandı! F.Bahçe Opet deplasmanda kazandı! 16:04
Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach maçı saat kaçta? Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach maçı saat kaçta? 16:00
Stuttgart - Dortmund maçı saat kaçta? Stuttgart - Dortmund maçı saat kaçta? 15:55
İstanbulspor - Başakşehir | CANLI İstanbulspor - Başakşehir | CANLI 15:55
Köln - Mainz 05 maçı saat kaçta? Köln - Mainz 05 maçı saat kaçta? 15:50