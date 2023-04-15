FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'la ilgili şok iddia! Her şey planlı mı?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile ilgili hem Türkiye hem de Brezilya basınında çıkan haberler ilginç bir noktaya gelmiş durumda.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile ilgili hem Türkiye hem de Brezilya basınında çıkan haberler ilginç bir noktaya gelmiş durumda.
Takvim'in derlediği haberde, Jorge Jesus'un Brezilya basınına yaptığı açıklamalar nedeniyle Portekizli teknik adamın kendi reklamını yapmaya çalıştığı ifade edildi.
Ayrıca bunun için de Flamengo ve Fenerbahçe'yi kullandığı iddia ediliyor.
Yaşananların ve özellikle Brezilya basınında çıkan ses kayıtlarının Jesus'un oyunu olduğu şüphesini uyandırıyor.
Öyle ki Jesus'un ses kaydına bilinçli bir şekilde izin verdiği iddia ediliyor.
Flamengo ve Fenerbahçe arasındaki rekabetten de kendi reklamını en iyi şekilde yapması da iddialardan bir tanesi.
JESUS KENDI REKLAMINI YAPIYOR
Bu iddiaların benzerleri aslında sadece Brezilya basınında değil Portekiz basınında da çıkmıştı.
Jesus için "Kendisinin sürekli olarak ilgi odağı olarak görünmesini ister.
Yurt dışına gideceği zaman basının haberi olur ve fotoğraf verir.
Basını çok iyi kullanır ve gündemde kalkmayı başarır" şeklinde görüşler belirtilmişti.
TÜRKİYE'DE KALACAK MI?
Fenerbahçe ise tecrübeli isim ile yola devam etmek istiyor.
Yönetim, Portekizli çalıştırıcıya teklif yapma hazırlığında.
Jesus ise kararını sezon sonunda verecek.