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Fenerbahçe 2-1 Ankaragücü (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe evinde Ankaragücü'nü konuk etti. Kanarya, geriye düştüğü karşılaşmayı son dakikalarda bulduğu golle 2-1 kazandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2023 Cumartesi 22:37 Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2023 Cumartesi 23:01
Fenerbahçe 2-1 Ankaragücü (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında ağırladığı MKE Ankaragücü'nü 1-0 geriye düştüğü maçta 90+6. dakikada attığı golle mağlup eden Fenerbahçe, zirve yarışında Galatasaray'ı takibini sürdürdü.

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakaya istediği gibi başlayamayan esarı-lacivertliler, özellikle duran toplarda etkili oldu. Genç yıldız adayı Arda Güler'in performansıyla göz doldurduğu ilk yarıda Fenerbahçe'nin bir topu çizgiden çıkarılırken, iki vuruşu da direkten döndü ve soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.

İkinci yarıda gol arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler pozisyon üretmekte zorlanırken, 81. dakikada MKE Ankaragücü'nün Ali Sowe ile golü geldi. Fenerbahçe, 84. dakikada penaltı kazandı. 87. dakikada Valencia'nın penaltı golüyle beraberliği yakalayan sarı-lacivertliler, 90+6. dakikada Miguel Crespo'nun golüyle sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla lider Galatasaray'ın kazandığı haftayı kayıpsız geçmeyi başaran sarı-lacivertliler, 6 puan farkla takibini sürdürdü.

KADIKÖY'DE "İSTİFA" SESLERİ

Fenerbahçeli taraftarlar, sarı-lacivertli yönetimi istifaya davet etti.

MKE Ankaragücü'nün golünün ardından tezahüratlarla önce oyunculara tepki gösteren taraftarlar, ardından ise "yönetim istifa" şeklinde slogan attı.

HAKEME YOĞUN TEPKİ

Fenerbahçeli taraftarlar, maçın hakemi Atilla Karaoğlan'a tepki gösterdi.

Maç boyunca hakem kararlarına tepki veren sarı-lacivertliler, özellikle ilk yarının son bölümünde hakem aleyhine tezahüratlarda bulundu.

ARDA GÖZ DOLDURDU

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler, performansıyla alkış topladı.

Özellikle ilk yarıda sergilediği performansla dikkati çeken 18 yaşındaki oyuncu, bir pozisyonda aynı anda 3 rakip oyuncuyu geçerek beğeni topladı.

Arda, 78. dakikada yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı.

VALENCİA GOLLERİNE DEVAM ETTİ

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia, gollerini sürdürdü.

Üst üste 6 maçta gol bulmayı başaran tecrübeli santrfor, son oynanan Fatih Karagümrük müsabakasında ise rakip fileleri havalandıramamıştı.

Bir haftalık aranın ardından MKE Ankaragücü ağlarını penaltıdan sarsan Valencia, ligdeki 27. golüne ulaştı.

CRESPO GALİBİYETİ GETİRDİ

Fenerbahçe'nin Portekizli orta sahası Miguel Crespo, takımına galibiyeti getirdi.

Müsabakanın 78. dakikasında Miha Zajc'ın yerine oyuna giren Crespo, 90+6. dakikada galibiyet golünü attı.

Ligde son olarak 9 Ekim 2022'de gol atan Crespo, 6 ay aranın ardından skor üreterek takımına 3 puan kazandırdı.

Crespo, bu sezon 3. golünü kaydetti.

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