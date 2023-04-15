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Fenerbahçe'de şok sakatlık! Yıldız isim Ankaragücü maçında yok

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin, ligde Ankaragücü ile oynayacağı müsabakada sakatlığı bulunan Altay Bayındır'ın forma giymeyeceği açıklandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2023 Cumartesi 13:43 Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2023 Cumartesi 13:45
Fenerbahçe'de şok sakatlık! Yıldız isim Ankaragücü maçında yok

Fenerbahçe'de şok sakatlık... Altay Bayındır, bel bölgesindeki rahatsızlık sebebiyle Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.

Ankaragücü maçında Fenerbahçe kalesini İrfan Can Eğribayat'ın koruması bekleniyor.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Altay Bayındır Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme Futbol Takımımızın Kaptanı Altay Bayındır, belinde yaşadığı rahatsızlık dolayısıyla bu akşam MKE Ankaragücü ile oynayacağımız maçta forma giyemeyecektir. Tedavisine başlanan oyuncumuzun durumu yapılacak tetkikler sonrası kesinlik kazanacaktır. Altay Bayındır'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

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