Süper Lig'de 34 ve 35. hafta programı belli oldu! İşte Fenerbahçe - Trabzonspor maçının tarihi

Spor Toto Süper Lig'de 34 ve 35'inci hafta karşılaşmalarının programı belli oldu. Ligin 34'üncü haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki mücadele 18 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.



34'ÜNCÜ HAFTA:



16 Mayıs Salı



17.00 Demir Grup Sivasspor – Kasımpaşa



20.00 Corendon Alanyaspor – Arabam.com Konyaspor



20.00 İstanbulspor – Galatasaray



17 Mayıs Çarşamba



17.00 Medipol Başakşehir – HangiKredi Ümraniyespor



20.00 MKE Ankaragücü – Fraport Tav Antalyaspor



20.00 VavaCars Fatih Karagümrük – Adana Demirspor



18 Mayıs Perşembe



20.00 Fenerbahçe – Trabzonspor



35'İNCİ HAFTA:



20 Mayıs Cumartesi



16.00 Kasımpaşa – İstanbulspor



19.00 Yukatel Kayserispor – Corendon Alanyaspor



19.00 Galatasaray – Demir Grup Sivasspor



21 Mayıs Pazar



16.00 HangiKredi Ümraniyespor – MKE Ankaragücü



19.00 Fraport Tav Antalyaspor – Medipol Başakşehir



19.00 Adana Demirspor – Beşiktaş



22 Mayıs Pazartesi



20.00 Trabzonspor – VavaCars Fatih Karagümrük





