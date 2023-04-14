Haberler Fenerbahçe Süper Lig'de 34 ve 35. hafta programı belli oldu! İşte Fenerbahçe - Trabzonspor maçının tarihi

Süper Lig'de 34 ve 35. hafta programı belli oldu! İşte Fenerbahçe - Trabzonspor maçının tarihi

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'de 34 ve 35. hafta programı açıklandı. Buna göre 34. haftada oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçının tarihi belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 19:18 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 19:50
Süper Lig'de 34 ve 35. hafta programı belli oldu! İşte Fenerbahçe - Trabzonspor maçının tarihi

Spor Toto Süper Lig'de 34 ve 35'inci hafta karşılaşmalarının programı belli oldu. Ligin 34'üncü haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki mücadele 18 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.

34'ÜNCÜ HAFTA:

16 Mayıs Salı

17.00 Demir Grup Sivasspor – Kasımpaşa

20.00 Corendon Alanyaspor – Arabam.com Konyaspor

20.00 İstanbulspor – Galatasaray

17 Mayıs Çarşamba

17.00 Medipol Başakşehir – HangiKredi Ümraniyespor

20.00 MKE Ankaragücü – Fraport Tav Antalyaspor

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük – Adana Demirspor

18 Mayıs Perşembe

20.00 Fenerbahçe – Trabzonspor

35'İNCİ HAFTA:

20 Mayıs Cumartesi

16.00 Kasımpaşa – İstanbulspor

19.00 Yukatel Kayserispor – Corendon Alanyaspor

19.00 Galatasaray – Demir Grup Sivasspor

21 Mayıs Pazar

16.00 HangiKredi Ümraniyespor – MKE Ankaragücü

19.00 Fraport Tav Antalyaspor – Medipol Başakşehir

19.00 Adana Demirspor – Beşiktaş

22 Mayıs Pazartesi

20.00 Trabzonspor – VavaCars Fatih Karagümrük



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