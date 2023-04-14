Jesus'tan Flamengo'ya: Hemen gelemem

Geleceği tartışılan Jorge Jesus'la ilgili flaş bir gelişme daha yaşandı. Brezilyalı hocanın, ülkesinin basınında yeni ses kayıtları ortaya çıktı. UOL'de yer alan haberdeki kayıtta Jesus'un Flamengo'nun ikinci başkanı Marcos Braz'la yaptıgı görüşmenin ayrıntılarından bahsettigi duyuldu. Brezilya ekibiyle temasta oldugu bilinen tecrübeli hoca, "Braz, simdi ayrılmamı istedi, yapamayacagımı ilettim. Ali Koç'la konuşmam için bile zamana ihtiyacım olduğunu söyledim" dedi

DAHA PARA KONUŞMADIK

Jesus, Brezilya'da çıkan 'Çok para istediği için anlaşma olmadı' haberlerine de karşı çıktı. Tecrübeli teknik adam, "Bana geçici bir teknik direktör getireceğini söyledi. Ben de 'Tamam' dedim. Beni 1 haftadan fazla bekleyemeyeceğini söyledi. İşte tamam, bu iyi. İnsanların, Flamengo'ya gitmezsem bunun maddi nedenlerle olduğunu düşünmelerini istemiyorum. Çünkü daha Marcos ile para konuşmadım bile. Simdiden dünyaları istedigimi söylüyorlar" ifadelerini kullandı.

BU ÇIKAN İLK KAYIT DEĞİL!

Flamengo'ya yakınlığıyla bilinen Gabriel Reis, daha önce Jorge Jesus'un kendisine gönderdigi ses kaydını yayınlamıştı. Kayıtta Portekizli teknik adamın, "Türkiye'de hava çok soguk ve uyum sağlamakta zorlanıyorum. İşler istediğim gibi gitmiyor. Ancak Mayıs ayını beklememiz gerekiyor. Brezilya'ya kucak dolusu sevgiler" dediği ortaya çıkmıştı.

KOÇ'A DA AYNISINI SÖYLEDİ

Karagümrük maçı sonrası basın toplantısında Ali Koç'la yaptıgı görüşmeyi aktaran Jorge Jesus, "Devam etmemi istedigini belirtti. En basında sezon bittiği zaman 'iki taraf oturur karar veririz' diye görüştük. Ligin bitmesine 1 ay kaldı. Bunu konusmanın dogru oldugunu düsünmüyorum. Su anda maçlara odaklanmak gerekiyor" ifadelerini kullanmıstı.