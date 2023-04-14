Fenerbahçe Beko play-off'ta

Fenerbahçe Beko, Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun 34. ve son haftasında Sırbistan ekibi Kızılyıldız'a deplasmanda normal süresi 79-79 biten uzatma bölümünde 91-89'a yenildi. Sarı lacivertli ekip, Olympiakos'un Baskonia'yı 86-78 yenmesiyle adını play-off'a yazdırdı.
Fenerbahçe Beko, Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun 34. ve son haftasında Sırbistan ekibi Kızılyıldız'a deplasmanda normal süresi 79-79 biten uzatma bölümünde 91-89'a yenildi. Sarı lacivertli ekip, Olympiakos'un Baskonia'yı 86-78 yenmesiyle adını play-off'a yazdırdı.