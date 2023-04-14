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Fenerbahçe Ankaragücü maçına hazır

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'in 29'uncu haftasında cumartesi günü MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 20:12
Fenerbahçe Ankaragücü maçına hazır

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Sarı-lacivertliler, idmanın ardından tesislerde kampa girdi.

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