Fenerbahçe Ankaragücü maçına hazır

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Sarı-lacivertliler, idmanın ardından tesislerde kampa girdi.

