Ender Bilgin'den flaş Jorge Jesus sözleri! "Köprüleri atmak üzere"

ENDER BİLGİN - FAZLA NAZ AŞIK USANDIRIR
Dünya Kupası bittikten sonra Jesus ile ilgili transfer haberleri artmaya başladı. İlk günden beri olağan şüpheli durumundaki Flamengo'nun yanına bu defa Brezilya Milli takımı da eklendi.
ENDER BİLGİN - FAZLA NAZ AŞIK USANDIRIR
Dünya Kupası bittikten sonra Jesus ile ilgili transfer haberleri artmaya başladı. İlk günden beri olağan şüpheli durumundaki Flamengo'nun yanına bu defa Brezilya Milli takımı da eklendi.
Jesus ülkede sevilen bir isim olmasına rağmen, Brezilya Milli takımı için öncelik olduğunu hiç düşünmedim.
Ama Pereira mağduru Flamengo zaten istekliydi ve o istek iyice arttı. Brezilya ve Portekiz basınında çıkan haberler de paralel şekilde artmaya başladı.
Bu arada Türk basınının eli de armut toplamıyordu elbet. Velhasıl her hafta yeni bir haber gündem oldu.
Açıkçası Jesus da açıklamalar, görüşmeler, ses kayıtları falan derken bu ateşi harladı.
Harladı ama kafası karışık diye görevini ihmal ettiğini söylemek haksızlık olur. Örneğin son Karagümrük maçında saha kenarında neredeyse bazı futbolcularından fazla koştu.
Hafta içinde Oosterwolde ile antrenmanda birebir görüntüsü var ki, nice 45 yaşındaki hocalar oyuncusunu o şekilde çalıştırmıyor.
Evet, Jesus hala kararsız. Kendi açısından Türkiye'de kalması için "en azından kupayı kazanmam gerek" diye düşündüğüne eminim.
Taraftar tepkisinin hem kendisinin, hem de futbolcularının konfor alanını etkileyeceğini biliyor. Elbette başka etkenler de var.
Ama haberlerle harmanlanan belirsizlik can sıkıyor. Son bilgilere göre hoca, Flamengo ile köprüleri atmak üzere.
Bu durum Fenerbahçe ile ilgili kararını etkiler mi göreceğiz. Ama fazla naz aşık usandırır derler.
Birileri Jesus'a bizim atasözlerini hatırlatmalı. Dimyat'a pirince giderken, evdeki bulgurdan olmak da var!