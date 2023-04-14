Haberler Fenerbahçe Ender Bilgin'den flaş Jorge Jesus sözleri! "Köprüleri atmak üzere"

Ender Bilgin'den flaş Jorge Jesus sözleri! "Köprüleri atmak üzere"

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe'de son günlerde en çok tartışılan konulardan biri de teknik direktör Jorge Jesus'un takımdaki geleceği... Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Fotomaç Gazetesi yazarı Ender Bilgin, dikkat çeken ifadeler kullandı. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 07:35
Ender Bilgin'den flaş Jorge Jesus sözleri! "Köprüleri atmak üzere"

ENDER BİLGİN - FAZLA NAZ AŞIK USANDIRIR

Dünya Kupası bittikten sonra Jesus ile ilgili transfer haberleri artmaya başladı. İlk günden beri olağan şüpheli durumundaki Flamengo'nun yanına bu defa Brezilya Milli takımı da eklendi.

Ender Bilgin'den flaş Jorge Jesus sözleri! "Köprüleri atmak üzere"

Jesus ülkede sevilen bir isim olmasına rağmen, Brezilya Milli takımı için öncelik olduğunu hiç düşünmedim.

Ender Bilgin'den flaş Jorge Jesus sözleri! "Köprüleri atmak üzere"

Ama Pereira mağduru Flamengo zaten istekliydi ve o istek iyice arttı. Brezilya ve Portekiz basınında çıkan haberler de paralel şekilde artmaya başladı.

Ender Bilgin'den flaş Jorge Jesus sözleri! "Köprüleri atmak üzere"

Bu arada Türk basınının eli de armut toplamıyordu elbet. Velhasıl her hafta yeni bir haber gündem oldu.

Ender Bilgin'den flaş Jorge Jesus sözleri! "Köprüleri atmak üzere"

Açıkçası Jesus da açıklamalar, görüşmeler, ses kayıtları falan derken bu ateşi harladı.

Ender Bilgin'den flaş Jorge Jesus sözleri! "Köprüleri atmak üzere"

Harladı ama kafası karışık diye görevini ihmal ettiğini söylemek haksızlık olur. Örneğin son Karagümrük maçında saha kenarında neredeyse bazı futbolcularından fazla koştu.

Ender Bilgin'den flaş Jorge Jesus sözleri! "Köprüleri atmak üzere"

Hafta içinde Oosterwolde ile antrenmanda birebir görüntüsü var ki, nice 45 yaşındaki hocalar oyuncusunu o şekilde çalıştırmıyor.

Ender Bilgin'den flaş Jorge Jesus sözleri! "Köprüleri atmak üzere"

Evet, Jesus hala kararsız. Kendi açısından Türkiye'de kalması için "en azından kupayı kazanmam gerek" diye düşündüğüne eminim.

Ender Bilgin'den flaş Jorge Jesus sözleri! "Köprüleri atmak üzere"

Taraftar tepkisinin hem kendisinin, hem de futbolcularının konfor alanını etkileyeceğini biliyor. Elbette başka etkenler de var.

Ender Bilgin'den flaş Jorge Jesus sözleri! "Köprüleri atmak üzere"

Ama haberlerle harmanlanan belirsizlik can sıkıyor. Son bilgilere göre hoca, Flamengo ile köprüleri atmak üzere.

Ender Bilgin'den flaş Jorge Jesus sözleri! "Köprüleri atmak üzere"

Bu durum Fenerbahçe ile ilgili kararını etkiler mi göreceğiz. Ama fazla naz aşık usandırır derler.

Ender Bilgin'den flaş Jorge Jesus sözleri! "Köprüleri atmak üzere"

Birileri Jesus'a bizim atasözlerini hatırlatmalı. Dimyat'a pirince giderken, evdeki bulgurdan olmak da var!

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