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FENERBAHÇE HABERLERİ | Enner Valencia Avrupa'da yıldızları solladı!

Süper Lig'de zirve yarışında yer alan Fenerbahçe'de bu sezon en çok dikkat çeken isimlerden birisi de Enner Valencia. Ekvadorlu yıldız ortaya koyduğu istatistikle Avrupa'da yıldız isimleri geride bırakmayı başardı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ | Enner Valencia Avrupa'da yıldızları solladı!
Sarı lacivertli ekipte sezona damga vuran Enner Valencia, krallıkta dünyaca ünlü isimlerle yarışıyor. Bu sezon 30 kez fileleri havalandıran Ekvadorlu oyuncu, 2023 takvim yılında ise 15 defa gol sevinci yaşadı. Bu gollerle Avrupa'nın ilk 5 ligi ve Süper Lig baz alındıgında adını 5 oyuncu arasına yazdırmayı başardı. Haaland'ın 18 golle başı çektiği en skorerler listesinde Norveçli yıldızı Benzema ve Rashford takip ediyor. 4. sırayı ise Napoli'nin yıldızı Osimhen'le birlikte Valencia paylaşıyor. 34 yaşındaki forvet, Mbappe (13), Kane (13) ve Lacazette (12) gibi isimleri geride bıraktı.
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