Arda bu kez 11’de olacak

Karagümrük maçında yedek soyunan Arda Güler, A.Gücü karsısında ilk 11'e dönüyor. Sonradan oyuna girerek kritik galibiyette asist yapan genç oyuncu, Jesus'un güvenini kazandı. Takımın en yetenekli ismi olan Arda, A.Gücü'ne karsı ilk 11'de olacak. Bu sezon ligde 12 maçta 316 dakika süre alan 18 yasındaki yetenek, 2 gol ve 2 asistle oynadı.
Karagümrük maçında yedek soyunan Arda Güler, A.Gücü karsısında ilk 11'e dönüyor. Sonradan oyuna girerek kritik galibiyette asist yapan genç oyuncu, Jesus'un güvenini kazandı. Takımın en yetenekli ismi olan Arda, A.Gücü'ne karsı ilk 11'de olacak. Bu sezon ligde 12 maçta 316 dakika süre alan 18 yasındaki yetenek, 2 gol ve 2 asistle oynadı.