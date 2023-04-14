Ankaragücü'nün taktiği çalışıldı

Kanarya, Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü. Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman salonda core çalışmalarıyla başladı. Sahada kosu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalısmalarıyla süren idman, pas çalısmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-lacivertliler, bugün yapacagı son idmanla hazırlıklarını noktalayacak.
Kanarya, Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü. Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman salonda core çalışmalarıyla başladı. Sahada kosu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalısmalarıyla süren idman, pas çalısmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-lacivertliler, bugün yapacagı son idmanla hazırlıklarını noktalayacak.