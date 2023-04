Fenerbahçe, Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'un, "Lig bitince açıklama yapacağız" sözlerine cevap verdi ve "Elinizde her ne varsa açıklamanızı bekliyoruz!" ifadelerini kullandı.



Paylaşımda şöyle denildi: YALAN: F.Bahçe'nin canlı yayında tartışma talebi doğru değil. Biz gerilimi artırmak istemiyoruz. GERÇEK: "2 Nisan 2023: Lig bitince elimizdeki her şeyi açıklayacağız, vahim durumlar var. Şu an yapmamızın sebebi ligin gerginliğini arttırmamak." Elinizde her ne varsa açıklamanızı bekliyoruz!"