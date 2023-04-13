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Fenerbahçe'de kritik görüşme! İşte Jorge Jesus için alınacak karar

Fenerbahçe'de adı Brezilya milli takımı ve Flamengo ile anılan Jorge Jesus zirvesi sürüyor. Portekizli hocanın bir süredir geleceği belirsizliğini korurken gündeme flaş bir iddia geldi. İşte sarı lacivertlilerin alacağı karar. | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2023 Perşembe 11:15 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2023 Perşembe 11:20
Fenerbahçe'de kritik Jesus zirvesi! Ses kaydı ortaya çıktı
Fenerbahçe'de kritik Jesus zirvesi! Ses kaydı ortaya çıktı
Fenerbahçe'de kritik görüşme! İşte Jorge Jesus için alınacak karar

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde alınan ağır yenilgi sonrası Başkan Ali Koç'la teknik direktör Jorge Jesus'un büyük bir tartışma yaşadığı medyaya yansımıştı.

Fenerbahçe'de kritik görüşme! İşte Jorge Jesus için alınacak karar

Hatta Portekizli hoca ile yolların ayrılacağı bile gelen haberler arasındaydı.

Fenerbahçe'de kritik görüşme! İşte Jorge Jesus için alınacak karar

Ama sonrasında Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale kalınması ve Fatih Karagümrük galibiyetiyle ikili arasındaki krize şimdilik set çekildiği öğrenildi.


Fenerbahçe'de kritik görüşme! İşte Jorge Jesus için alınacak karar

BARIŞ SAĞLANDI
Jesus'la verdiği pozla birliktelik mesajı veren Başkan Koç'un Portekizli teknik adamla Sarı-Lacivertliler'in şampiyonluk yarışı devam ettiği sürece bir ateşkese imza attığı ve kaos ortamından uzak durulacağı belirtildi.

Fenerbahçe'de kritik görüşme! İşte Jorge Jesus için alınacak karar

Yönetimin Jesus'la devam edip etmemesini şampiyonluk yarışı belirleyecek.

Fenerbahçe'de kritik görüşme! İşte Jorge Jesus için alınacak karar

Portekizli teknik adamın 6 puan geride olduğu Galatasaray'a şampiyonluğu kaybetmesi halinde yolların ayrılacağı ifade ediliyor.

Fenerbahçe'de kritik görüşme! İşte Jorge Jesus için alınacak karar

Şampiyonluk yarışından erken kopulması durumunda da Koç ile Jesus arasındaki krizin yeniden alevleneceği ve radikal kararlar alınabileceği de gelen haberler arasında.

Fenerbahçe'de kritik görüşme! İşte Jorge Jesus için alınacak karar

Jorge Jesus'la yakın arkadaş olan Brezilyalı ünlü gazeteci Galvao Bueno, Istagram'dan yaptığı canlı yayında "Jesus'la konuştuğu kısımları anlattı.

Fenerbahçe'de kritik görüşme! İşte Jorge Jesus için alınacak karar

"TEKLİF GELMEDİ"
Flamengo iddialarını sordum. Jesus da Flamengo'dan henüz bir teklif gelmediğini söyledi.

Fenerbahçe'de kritik görüşme! İşte Jorge Jesus için alınacak karar

Bueno, Vitor Pereira'nın ayrılığının ardından adı son günlerde Flamengo ile anılan Jorge Sampaoli için de "Flamengo'nun başına biri geçecekse bu Jorge Jesus olmalı, Sampaoli değil" dedi

Fenerbahçe'de kritik görüşme! İşte Jorge Jesus için alınacak karar

Jesus'un adı Flamengo'nun yanı sıra Brezilya Milli Takımı ile de anılıyordu.

Fenerbahçe'de kritik görüşme! İşte Jorge Jesus için alınacak karar

Jorge Jesus'un Flamengo'lu yönetici Braz'la konuşmasının ses kaydı ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de kritik görüşme! İşte Jorge Jesus için alınacak karar

Jesus, "1.5 ay sonra Flamengo'ya geleceğim. Ben gelene kadar geçici bir koç olacak. Bu hafta Fenerbahçe başkanına da bunu söyleyeceğim." dedi.

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