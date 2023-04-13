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FENERBAHÇE HABERLERİ - Hayal kırıklığı yarattı! Gönderiliyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da sürüyor. Sarı-lacivertliler, takımdan ayrılacak isimleri netleştirirken o yıldıza da yol göründü. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2023 Perşembe 10:29
FENERBAHÇE HABERLERİ - Hayal kırıklığı yarattı! Gönderiliyor

Ligde zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hayal kırıklığı yarattı! Gönderiliyor

Sarı-lacivertliler takımdan ayrılacak isimleri belirliyor. Bunlardan biri de Joao Pedro oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hayal kırıklığı yarattı! Gönderiliyor

Fenerbahçe Kulübü, Joao Pedro'nun performansından hiç memnun değil...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hayal kırıklığı yarattı! Gönderiliyor

2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Brezilya asıllı İtalyan oyuncu, uzun süre takımdan ayrı kalmış ve 19 Mart'taki Alanya maçında sahalara dönmüştü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hayal kırıklığı yarattı! Gönderiliyor

Ancak bu ayrılık Pedro'yu çok etkilemiş. Gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaşatan tecrübeli forvet ile ilgili yönetim, son kararını verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hayal kırıklığı yarattı! Gönderiliyor

Sabah'ta yer alan habere göre 4.5 milyon euro'ya transfer edilen ve 2025'e kadar sözleşmesi olan 31 yaşındaki santrfor ile sezon sonunda yollar ayrılacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hayal kırıklığı yarattı! Gönderiliyor

İtalya'dan Bologna, Fiorentina ve Genoa'nun takip ettirdiği Pedro için gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hayal kırıklığı yarattı! Gönderiliyor

Bu konuda oyuncuya da bilgi verildiği ve kendisine kulüp bakması istendiği ifade edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hayal kırıklığı yarattı! Gönderiliyor

Bu sezon toplamda 20 maçta görev yapan Joao Pedro, takıma 2 gol, 1 asistlik katkı sağlayabildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hayal kırıklığı yarattı! Gönderiliyor

JOAO PEDRO KİMDİR?

9 Mart 1992 tarihinde Brezilya'da doğan Joao Pedro, futbola Atletico Mineiro'da başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hayal kırıklığı yarattı! Gönderiliyor

Daha sonra Palermo, Vitoria Guimaraes, Penarol, Desportivo Brasil, Santos ve Estoril'de forma giyen 30 yaşındaki 10 numara, 2014'te İtalyan ekibi Cagliari'ye transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hayal kırıklığı yarattı! Gönderiliyor

Geçtiğimiz sezon Cagliari formasıyla Serie A'da 37 maça çıkan Pedro, 13 gol atıp 4 de asist kaydetti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hayal kırıklığı yarattı! Gönderiliyor

Brezilya doğumlu olan Pedro, daha sonra İtalyan vatandaşlığına geçti ve İtalya Milli Takımı ile 1 müsabakaya çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hayal kırıklığı yarattı! Gönderiliyor

1.84 cm boyundaki Joao Pedro, forvet hattında santrfor olarak görev yapıyor. Yıldız isim ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hayal kırıklığı yarattı! Gönderiliyor

Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 6.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

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