FENERBAHÇE HABERLERİ - Hayal kırıklığı yarattı! Gönderiliyor

Ligde zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.
Ligde zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.
Sarı-lacivertliler takımdan ayrılacak isimleri belirliyor. Bunlardan biri de Joao Pedro oldu.
Fenerbahçe Kulübü, Joao Pedro'nun performansından hiç memnun değil...
2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Brezilya asıllı İtalyan oyuncu, uzun süre takımdan ayrı kalmış ve 19 Mart'taki Alanya maçında sahalara dönmüştü.
Ancak bu ayrılık Pedro'yu çok etkilemiş. Gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaşatan tecrübeli forvet ile ilgili yönetim, son kararını verdi.
Sabah'ta yer alan habere göre 4.5 milyon euro'ya transfer edilen ve 2025'e kadar sözleşmesi olan 31 yaşındaki santrfor ile sezon sonunda yollar ayrılacak.
İtalya'dan Bologna, Fiorentina ve Genoa'nun takip ettirdiği Pedro için gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak.
Bu konuda oyuncuya da bilgi verildiği ve kendisine kulüp bakması istendiği ifade edildi.
Bu sezon toplamda 20 maçta görev yapan Joao Pedro, takıma 2 gol, 1 asistlik katkı sağlayabildi.
JOAO PEDRO KİMDİR?
9 Mart 1992 tarihinde Brezilya'da doğan Joao Pedro, futbola Atletico Mineiro'da başladı.
Daha sonra Palermo, Vitoria Guimaraes, Penarol, Desportivo Brasil, Santos ve Estoril'de forma giyen 30 yaşındaki 10 numara, 2014'te İtalyan ekibi Cagliari'ye transfer oldu.
Geçtiğimiz sezon Cagliari formasıyla Serie A'da 37 maça çıkan Pedro, 13 gol atıp 4 de asist kaydetti.
Brezilya doğumlu olan Pedro, daha sonra İtalyan vatandaşlığına geçti ve İtalya Milli Takımı ile 1 müsabakaya çıktı.
1.84 cm boyundaki Joao Pedro, forvet hattında santrfor olarak görev yapıyor. Yıldız isim ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 6.5 milyon euro olarak gösteriliyor.