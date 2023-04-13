Fenerbahçe Beko play-off aşkına

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde sezonun 34. ve son haftasında bugün Sırbistan ekibi Kızılyıldız'la deplasmanda mücadele edecek. Başkent Belgrad'da oynanacak mücadele 20.00'de başlayacak. Bir sezon sonra tekrar play-off'a kalmak isteyen Fenerbahçe Beko, son haftaya avantajlı giriyor. Sarı-lacivertliler, Sırbistan deplasmanında kazanırsa normal sezonu 5. bitirecek ve playoff'a kalacak. Fenerbahçe Beko bu durumda sezonu 4. bitirmeyi garantileyen Monaco'yla eşleşecek.



ITOUDIS: SEZONUN EN ÖNEMLİ MAÇI

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis, Kızılyıldız maçı hakkında konuştu. Yunan çalıştırıcı "Bizim için mutlaka kazanılması gereken bir maç olacak. Bu bir final ve bunun farkındayız. Buna göre hazırlanıyoruz. Oyuncularım da bunun bilincinde ve Belgrad'a son ana dek savaşmak için gideceğiz. Kesinlikle sezonun en önemli maçına çıkacağız" dedi.