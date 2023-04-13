Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Beko play-off aşkına

Fenerbahçe Beko play-off aşkına

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi son haftasında Kızılyıldız ile kapışacak. Kazanırsa play off’a kalacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2023 Perşembe 06:50
Fenerbahçe Beko play-off aşkına

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde sezonun 34. ve son haftasında bugün Sırbistan ekibi Kızılyıldız'la deplasmanda mücadele edecek. Başkent Belgrad'da oynanacak mücadele 20.00'de başlayacak. Bir sezon sonra tekrar play-off'a kalmak isteyen Fenerbahçe Beko, son haftaya avantajlı giriyor. Sarı-lacivertliler, Sırbistan deplasmanında kazanırsa normal sezonu 5. bitirecek ve playoff'a kalacak. Fenerbahçe Beko bu durumda sezonu 4. bitirmeyi garantileyen Monaco'yla eşleşecek.

ITOUDIS: SEZONUN EN ÖNEMLİ MAÇI
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis, Kızılyıldız maçı hakkında konuştu. Yunan çalıştırıcı "Bizim için mutlaka kazanılması gereken bir maç olacak. Bu bir final ve bunun farkındayız. Buna göre hazırlanıyoruz. Oyuncularım da bunun bilincinde ve Belgrad'a son ana dek savaşmak için gideceğiz. Kesinlikle sezonun en önemli maçına çıkacağız" dedi.

DİĞER
Son dakika haberleri: Şampiyonlar Ligi hezimeti yumruklu kavgaya sebep oldu! Bayern’in yıldızları Manchester City maçından sonra birbirine girdi…
Kuruluş Osman 121. bölümüne damga vuran sahne: Osman Bey ve Nayman işte böyle karşılaştı!
F.Bahçe'den tarihi karar! 14 isimle yollar ayrılıyor
Jesus ile buzlar eridi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş istiyordu F.Bahçe bitirecek!
Jesus için pamuk eller cebe! Takımda kalması için...
Son dakika deprem mi oldu 13 Nisan?
Altında anlık son durum ve canlı kur takibi
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (12 Nisan)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Real Madrid yarı final kapısını araladı! Real Madrid yarı final kapısını araladı! 00:32
Milan evinde avantajı kaptı! Milan evinde avantajı kaptı! 00:32
Beşiktaş dostluk maçında A. Madrid'i yendi! Beşiktaş dostluk maçında A. Madrid'i yendi! 00:32
Samsunspor Süper Lig'de! Samsunspor Süper Lig'de! 00:32
Son durumunu açıkladı! Derbide olacak mı? Son durumunu açıkladı! Derbide olacak mı? 00:32
G.Saray'da Abdülkerim sevinci! Resmen açıklandı G.Saray'da Abdülkerim sevinci! Resmen açıklandı 00:32
Daha Eski
F.Bahçe'den tarihi karar! 14 isimle yollar ayrılıyor F.Bahçe'den tarihi karar! 14 isimle yollar ayrılıyor 00:31
G.Saraylı yıldıza Manchester United kancası! G.Saraylı yıldıza Manchester United kancası! 00:31
F.Bahçe'den Erden Timur'a yanıt! F.Bahçe'den Erden Timur'a yanıt! 00:31
Transferi açıkladılar! İşte sözleşme detayları Transferi açıkladılar! İşte sözleşme detayları 00:31
Okan Buruk Kayserispor maçı 11'ini belirledi! Okan Buruk Kayserispor maçı 11'ini belirledi! 00:31
Morutan'ın menajerinden transfer itirafı! Morutan'ın menajerinden transfer itirafı! 00:31