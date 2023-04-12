Haberler Fenerbahçe Portekizli gazeteci açıkladı! Fenerbahçe'den Flamengo'ya flaş Jesus uyarısı

Portekizli gazeteci açıkladı! Fenerbahçe'den Flamengo'ya flaş Jesus uyarısı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Vitor Pereira ile yollarını ayıran Flamengo, listesinin ilk sırasına Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'u aldı. Brezilya ekibi, mayıs sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek Portekizli çalıştırıcıyı bir an önce takımın başına geçirmek isterken, Fenerbahçe'den Flamengo'ya Jesus ile ilgili uyarı geldi. Portekizli gazeteci Bruno Andrade, sarı-lacivertlilerin Jorge Jesus için Flamengo'ya verdiği yanıtı açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2023 Çarşamba 10:04 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2023 Çarşamba 10:05
Mert Kılıç
Portekizli gazeteci açıkladı! Fenerbahçe'den Flamengo'ya flaş Jesus uyarısı

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Portekizli gazeteci açıkladı! Fenerbahçe'den Flamengo'ya flaş Jesus uyarısı

Sarı-lacivertlilerin sezon başında 1 yıllık sözleşme imzaladığı Portekizli teknik adam ile ilgili ayrılık iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

Portekizli gazeteci açıkladı! Fenerbahçe'den Flamengo'ya flaş Jesus uyarısı

68 yaşındaki çalıştırıcı da geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Portekizli gazeteci açıkladı! Fenerbahçe'den Flamengo'ya flaş Jesus uyarısı

Sevilla ile oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçı sonrası Brezilyalı gazeteci Gabriel Reis'e konuşan Jesus, "Türkiye'de hava çok soğuk ve uyum sağlamakta zorlanıyorum. Ancak mayıs ayını beklememiz gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Portekizli gazeteci açıkladı! Fenerbahçe'den Flamengo'ya flaş Jesus uyarısı

Bu açıklaması sonrası geleceğiyle ilgili birkaç açıklama daha yapan Jorge Jesus, son olarak Fatih Karagümrük maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Portekizli gazeteci açıkladı! Fenerbahçe'den Flamengo'ya flaş Jesus uyarısı

Deneyimli hoca, "Başkanla devamlı konuşuyoruz. Kendisi bu kulübe her anlamda çok fedakarlık yapıyor. Maddi anlamda fedakarlık yapıyor. Hoş olmayan durumlar da yaşıyor.

Portekizli gazeteci açıkladı! Fenerbahçe'den Flamengo'ya flaş Jesus uyarısı

Devamlı konuşuyoruz. Devam etmemi istediğini belirtti ama en başında sezon bittiği zaman 'iki taraf oturur karar veririz' diye görüştük.

Portekizli gazeteci açıkladı! Fenerbahçe'den Flamengo'ya flaş Jesus uyarısı

Ligin bitmesine 1 ay kaldı. Bunu konuşmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Şu anda yapmamız gereken şey önümüzdeki maçlara odaklanmak.

Portekizli gazeteci açıkladı! Fenerbahçe'den Flamengo'ya flaş Jesus uyarısı

Kupada yarı finaldeyiz, final oynayabiliriz. Ligde savaşımıza devam ediyoruz. Ligde iyi şansımızın olduğuna inanıyoruz. İşler normal giderse sezon sonunda bakacağız." ifadelerini kullandı.

Portekizli gazeteci açıkladı! Fenerbahçe'den Flamengo'ya flaş Jesus uyarısı

Brezilya ekibi, 2019/2020 sezonunda da takımı çalıştıran 68 yaşındaki teknik direktörü yeniden takımın başına geçirmek istiyor.

Portekizli gazeteci açıkladı! Fenerbahçe'den Flamengo'ya flaş Jesus uyarısı

Flamengo'nun Jorge Jesus ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği öne sürülürken, Brezilya basınında flaş bir iddia ortaya atılmıştı.

Portekizli gazeteci açıkladı! Fenerbahçe'den Flamengo'ya flaş Jesus uyarısı

Brezilya ekibinin Jesus'un mayıs ayında sona erecek sözleşmesini beklemeden bir an önce teknik direktörlük görevine getirmeyi planladığı duyuruldu.

Portekizli gazeteci açıkladı! Fenerbahçe'den Flamengo'ya flaş Jesus uyarısı

Portekizli gazeteci, Flamengo'nun sezon başında Fenerbahçe'ye gönderdiği Willian Arao için sarı-lacivertlilere bonservis konusunda kolaylık sağlamadığı ve Fenerbahçe'nin de Jorge Jesus konusunda Flamengo'ya kolaylık sağlamayacağını söyledi.

Portekizli gazeteci açıkladı! Fenerbahçe'den Flamengo'ya flaş Jesus uyarısı

Bruno Andrade, Flamengo Başkanı Rodolfo Landim'in Jorge Jesus'un Brezilya ekibinden ayrılarak Benfica'ya gitme şeklinden rahatsız olsa da Jesus'un gelişine sıcak baktığını belirtti.

Portekizli gazeteci açıkladı! Fenerbahçe'den Flamengo'ya flaş Jesus uyarısı

Haberde Flamengo'nun Jorge Jesus'un alternatifi olarak Jorge Sampaoli'nin belirlendiği kaydedildi.

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