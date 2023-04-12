Portekizli gazeteci açıkladı! Fenerbahçe'den Flamengo'ya flaş Jesus uyarısı

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-lacivertlilerin sezon başında 1 yıllık sözleşme imzaladığı Portekizli teknik adam ile ilgili ayrılık iddialarının ardı arkası kesilmiyor.
68 yaşındaki çalıştırıcı da geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Sevilla ile oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçı sonrası Brezilyalı gazeteci Gabriel Reis'e konuşan Jesus, "Türkiye'de hava çok soğuk ve uyum sağlamakta zorlanıyorum. Ancak mayıs ayını beklememiz gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.
Bu açıklaması sonrası geleceğiyle ilgili birkaç açıklama daha yapan Jorge Jesus, son olarak Fatih Karagümrük maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Deneyimli hoca, "Başkanla devamlı konuşuyoruz. Kendisi bu kulübe her anlamda çok fedakarlık yapıyor. Maddi anlamda fedakarlık yapıyor. Hoş olmayan durumlar da yaşıyor.
Devamlı konuşuyoruz. Devam etmemi istediğini belirtti ama en başında sezon bittiği zaman 'iki taraf oturur karar veririz' diye görüştük.
Ligin bitmesine 1 ay kaldı. Bunu konuşmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Şu anda yapmamız gereken şey önümüzdeki maçlara odaklanmak.
Kupada yarı finaldeyiz, final oynayabiliriz. Ligde savaşımıza devam ediyoruz. Ligde iyi şansımızın olduğuna inanıyoruz. İşler normal giderse sezon sonunda bakacağız." ifadelerini kullandı.
Adı Brezilya ve Suudi Arabistan milli takımlarıyla da anılan Jorge Jesus için Flamengo iddiaları yeniden alevlendi.
Brezilya ekibi, teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı.
Flamengo'da Pereira'nın ayrılığı sonrası teknik direktörlük görevi için ilk hedef Jorge Jesus olarak belirlendi.
Brezilya ekibi, 2019/2020 sezonunda da takımı çalıştıran 68 yaşındaki teknik direktörü yeniden takımın başına geçirmek istiyor.
Flamengo'nun Jorge Jesus ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği öne sürülürken, Brezilya basınında flaş bir iddia ortaya atılmıştı.
Brezilya ekibinin Jesus'un mayıs ayında sona erecek sözleşmesini beklemeden bir an önce teknik direktörlük görevine getirmeyi planladığı duyuruldu.
Konuyla ilgili Fenerbahçe'den Flamengo'ya yanıt geldi.
FESİH BEDELİNDEN VAZGEÇİLMEYECEK
Portekizli gazeteci Bruno Andrade, Fenerbahçe'nin Flamengo'ya Jorge Jesus'un fesih bedelinden vazgeçmeyeceğini ilettiğini açıkladı.
Andrade; Fenerbahçe'nin, Jesus'un Flamengo'ya gidişini kolaylaştırmayacağını da belirtti.
Portekizli gazeteci, Flamengo'nun sezon başında Fenerbahçe'ye gönderdiği Willian Arao için sarı-lacivertlilere bonservis konusunda kolaylık sağlamadığı ve Fenerbahçe'nin de Jorge Jesus konusunda Flamengo'ya kolaylık sağlamayacağını söyledi.
Bruno Andrade, Flamengo Başkanı Rodolfo Landim'in Jorge Jesus'un Brezilya ekibinden ayrılarak Benfica'ya gitme şeklinden rahatsız olsa da Jesus'un gelişine sıcak baktığını belirtti.
Haberde Flamengo'nun Jorge Jesus'un alternatifi olarak Jorge Sampaoli'nin belirlendiği kaydedildi.