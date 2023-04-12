Fenerbahçeli yıldıza şok sözler! "Formasını terlettiği bir maç göremeyecek miyiz?"

Hakemlere gelince. Hakemlik için ne güzel tanımlamadır; "her şeyi adilce ölçen ve sahada her insana eşit davranan bir medeniyeti temsil etmek. Ama hakemliğin adı VAR adaleti YOK! Bu mesleğe esaslı bir devrim gerek. Ama nerde o yürek?