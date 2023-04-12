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Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde takımla çalıştı

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Jayden Oosterwolde takımla çalışmalara başladı. Sarı-lacivertli ekipte Michy Batshuayi ile Joshua King'in tedavilerinde ise sona yaklaşılmış durumda. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2023 Çarşamba 19:10
Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde takımla çalıştı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sakatlığını atlatan Jayden Oosterwolde, takımla birlikte çalıştı. Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesislerinde yapılan antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

SAKAT OYUNCULARDA SON DURUM

Sarı-lacivertli ekipte Michy Batshuayi ile Joshua King'in tedavilerinde sona yaklaşıldı. İki oyuncunun bireysel çalışmaları ve tedavi programları devam ediyor. Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlığından dolayı takımdan ayrı olan Luan Peres'in de bireysel çalışmaları sürüyor.
Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.

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